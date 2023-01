OGLASILA SE MAJKA ALEKSANDRE NIKOLIĆ: Jasno mi je da se zaljubila! Slovenka ispričala i ovo o CARU, neće mu biti SVEJEDNO

Rijaliti učesnici Aleksandra Nikolić i Filip Car su čini se nakon svih nesuglasica uplovili u mirnu luku. Kako se diže prašina oko njijhovog odnosa, komentar nije izostao ni od Aleksandrine majke Slovenke.

Naime, čestitke i video klip Careve podrške za vreme novogodišnjih praznika, mnogo je toga promenio, bar kada su njegove emocije i ponašanje u pitanju, a od tada je dosta smireniji i sigurniji u odnos sa Nikolićevom. U više navrata je priznao da je ona jedina devojka koju bi rado doveo u porodični dom u Crikvenici.

Iako često sumnja u njegovu ljubav i vernost, Aleks neretko ističe da je nikad zaljubljenija i da joj je mnogo lepo pored Filipa, a da je jedino što je brine mišljenje njene majke, za koju je sestra Jelena rekla da nije dobro ni psihički ni fizički.

foto: Printscreen/Zadruga

Tim povodom se oglasila i Aleksandrina majka i prokomentarisala odnos njene ćerke i Cara.

- Ne mogu da verujem sebi a ne nekom drugom. Hvala njegovim roditeljima na lepim rečima i lepom mišljenju o mom detetu, zaista hvala od srca... Ali meni kako je, moja duša zna. Dela govore sve, vreme će najbolje pokazati. Krivo mi je što joj ne dozvoljava da komentariše, jer je ona dobar komentator. To je nešto što mi smeta, on je zaustavi u priči, a ona kao luda sedne i ostane na tome. Vidim i jasno mi je da se zaljubila, ali koliko će on to ceniti, to je do njega - priznala je iskreno Slovenka.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

Podsetimo, Slovenka je imala negativan stav u vezi ovog odnosa dok su njih dvoje bili u izolaciji a o Filipu je rekla sledeće:

- To su priče za malu decu, ja njemu ništa ne verujem. Ostvario je svoj cilj, sram ga bilo. Što dalje od mog deteta, neka je ostavi na miru. Samo da izađu više iz izolacije.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana