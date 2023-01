BOLI STARA LJUBAV... Car progovorio o svojim OSEĆANJIMA prema Dalili, Aleks ga ODALA pred svima i otkrila da je ne VADI IZ USTA!

Filip Car progovorio je o emocijama prema Dalii Dragojević i otkrio da li i dalje pati za njom.

-Priznaj da ove tri devojke koje vrtiš u krug nikad neće biti kao Dalila, koju još uvek voliš? - glasilo je pitanje.

-Sve tri, kao i Dalila, imaju svoje kvalitete. Sa svakom sam imao emociju na svoj način, svaka je posebna ili loša na svoj način, ima vrline i mane. Ja odavno nemam emocije prema Dalili, o njoj pričam kao o bivšoj učesnici ili mojoj ljubavi. Ja ženu nisam video mesecima, ne volim je, ostavio sam je napolju i otišao. Ljudi su uticali na mene, slali poruke iz grupe, a najmanje je što je to moglo da se izdešava između nas. Ja sam Maji zamerao više stvari Dalili, nego njima i više mi je stvari smetalo. Dalilu jesam ozbiljno zavoleo i osetio ozbiljnu strast, to je bila neka patologija. Odnos se pretvorio u nešto što nije dobro, voleli smo se i mrzeli u isto vreme - govorio je Filip.

foto: Printscreen Zadruga

- On priča o njoj 24 sata. On ima emocije prema njoj, ja sam to zaključila u našem odnosu jer stalno spominje nju i Dejana, kako bi nju odveo kući da je ona bila normalnija. On ima emocije prema Dalili i potajno se nada njenom ulasku. Isto tako komentariše i Dejana, verovarno to ne može da preboli, jer mu se vratila u nekom periodu - ubacila se Aleks.

- Hoćeš da pričam ja šta pričaš ti o Dejanu i Dalili bez bubica? - pitao je Car.

- Ne treba da pričamo šlagere - rekla je Aleks.

- Još će ova da pokaže lice iz četvrte sezone. Ja da imam skrivenu emociju prema Dalili ne bih je ni spominjao, ne bih bio tako transparentan i slobodan u komentarisanju. Meni je Dalila sad isto kao i sve druge devojke sa kojima sam bio, moja prošlost. Za Dalilu imam reči hvale i loša sećanja - pričao je Car.

foto: Printscreen Zadruga

foto: Printscreen Zadruga

- Možda jer mi nismo udate, ja sam u rijaliti braku. To su ljubavi koje su ostavile pečat, Dalila je bila udata, Janjuš oženjen i Dejan dok je bio sa Aleksandrom. Ja mislim da svaku devojku voli na svoj način, ali mene voli najviše - rekla je Maja.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme