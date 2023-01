KAKO ĆEŠ U CRNU GORU FAMILIJI?! OBRAZA NEMA, OTELA OCA, MUŽA... Bivša zadrugarka OPLELA po Anđeli zbog s*ksa u lajvu sa Zvezdanom

Anđela Đuričić razočarala je mnoge ulaskom u vezu sa Zvezdanom Slavnićem. Osim što je smuvala zauzetog muškarca, deo publike i deo zadrugara razočaran je i u to što je Anđela imala vrelu akciju usred bela dana i lajva, što niko nije očekivao od nje. Svoje razočaranje ne krije i Anđelina sunarodnica i bivša zadrugarka Suzana Perović Blondi, koja je osula žestoku paljbu po Anđeli na društvenoj mreži Instagram.

Ovakav profil žene ne podnosim. Glumi kaluđericu u pokušaju. Obrukala je familiju. Kako će u Crnu Goru? Pravi lik "gradi sreću na tuđim suzama". Nema veza što on ima i ženu, a i ćerku. Važno da je svetica svetica. E, majko mila - krenula je Blondi!

foto: Printscreen

- Biću jako surova, surovija nego ikad jer je iz Crne Gore. Glumila je sveticu. Radi, brate, ali ne javno, da dete gleda, otac, žena, muž... Aman, gde ćemo, zemljo? Da nema on decu, pa tu i tamo, jedno srce pati. A on dete ima, o, gde ćeš, devojko? Toliko momaka ima ako si spobosna za momka. Nemojte da me pitate zašto osuđujem Anđelu. Da mi je iz oka izašla, osudila bih je. Pored toliko momaka, ona otela oca, muža. Dete plače, pati za ocem, a ona javno radi i j*be, kuku! Još glumi sveticu. Ovo je najgori profil ljudi. Ćuti! Gradi sreću na suzama tuđeg deteta. Pa neću da podržim tako nešto. Samo jedno se pitam, kako će ona u Crnu Goru? Ali ona može, jer obraza nema. Čovek koji ima decu se ne dira - napisala je Suzana.

foto: Printscreen

kurir.rs/pink

