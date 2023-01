"VOLEĆEŠ ME I ZA PET MESECI" Zvezdan ostavio Anđelu nakon Aninog ulaska, ona prolila GORKE suze! RIDALA NA SAV GLAS (VIDEO)

Rijaliti učesnik Zvezdan Slavnić odlučio je da raskine sa Anđelom Đuričić nakon ulaska njegove bivše žene Ane Ćurčić.

Naime, Zvezdan je u izolaciji odlučio da stavi tačku na odnos sa Đuričićevom.

- Razmišljao sam i odlučio da se povučem. Biće provokacije sa njene strane i prema tebi i prema sebi i ja ne želim nikome, ni sebi, ni tebi, ni njoj da napravim problem. Ako me voliš kako kažeš da me voliš, volećeš me i za pet meseci kad izađemo odavde. Ja ne znam kako ću raditi bilo šta ako mi je tu neko sa kim sam bio 15 godina. Nije to neka odavde iz kuće od 15 dana, pa kako da se sa tobom grlim, ljubim i ne znam šta. Napolju i ovde je drugačije, ako me shvataš. ne želim da te isključim i da se povučem, jednostavno ako se ne povučem da sam sebi napravim u glavi normalno, neću napraviti ni sebi, ni nikome. Ne vidim drugačiji način. Iz poštovanja ne moram bar da joj natrljavam dalje, kakva god da je. To moje i tvoje da se utrljava njoj nije okej, niko od nas nije dobro sad. Ako svo troje odemo u ludaru, nema svrhe rekao je Slavnić i dodao:

foto: printscreen youtube

- Ne ograđujem se i ne bežim od tebe. Sa Anom bi mi bilo drago a popričam i da sve bude normalno koliko može, ali bar da ne bude nenormalno. Apsolutno se sekund, deteta mi mog, nisam igrao sa tobom, niti se igram. Meni je samo pet meseci jako dugo, može da se desi sto pedeset loših stvari, a na tebe apsolutno gledam, jer ako ona bude gledala nas kako se grlimo, ljubimo, šetamo, ne može sama ona sa tim da izađe i da izađe na dobro. Gledam da spasem sebe, tebe i nju od problema - rekao je Zvezdan.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Nema šta, to je tvoja odluka i ja se slažem - rekla je Anđela.

- Odgovori mi, malo nije noramlno samo okej da kažeš. Šta ti misliš? - pitao je Zvezdan.

- Da si u pravu, verovatno si u pravu - rekla je Anđela.

- Ponavljam, ne odlazim od tebe. Ja i ti ćemo nastaviti našu priču kad izađemo. Ovo je sad takav trenutak, ona će ostati ovde kao takmičar - rekao je Zvezdan.

- Nemam šta da ti kažem, poštovaću tvoju odluku - rekla je Anđela.

- Ali ne deliš moje mišljenje - rekao je Zvezdan.

- Slažem se da nije lepo da joj priredimo da uživo gleda ono što je preko televizora gledala. Jasno mi je šta pričaš i da je odluka totalno ispravna i zbog toga ću je poštovati. Najbolje je da ti i ja uopšte nemamo komunikaciju, osim za stolom kad moramo - rekla je Anđela.

- Ti ne možeš da izdržiš pet meseci? - pitao je Zvezdan.

- Nije u tome poenta - rekla je Anđela.

foto: Printscreen YouTube

Nakon toga Zvezdan je izašao iz izolacije a Anđela je zaridala ispod pokrivača.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju