MRAČNA PROŠLOST ANĐELE ĐURIČIĆ Bivši dečko razotkrio do srži zadrugarku: "Tražila mi je 300 evra da ne završi na ULICI KAO PAS"

Zadrugarka Anđela Đuričić oduvek je isticala da je najmoralnija devojka u Beloj kući, kao i da nastoji da njen obraz ostane čist. Međutim, uplovivši u vezu sa oženjenim zadrugarom, Zvezdanom Slavnićem, pokazala je totalnu drugu stranu ličnosti, zbog čega je zavšrila na stubu srama.

Svakim danom sve više isplivava na površinu njen prljav veš, a sada je dodatno ulje na vatru dolio, Anđelin bivši momak iz Crne Gore, koji nije imao ni jednu lepu reč o aktuelnoj zadrugarki.

Bivši dečko Đuričike je najpre opisao kako su se upoznali, a onda je otkrio da ga je ojadila za pare, i to više puta.

- Ovo je po prvi put da sam odlučio da se oglasim. Anđela i ja smo se upoznali 2017 godine, kada smo radili spot. Odmah smo ušli u priču, a u međuvremenu smo rzmenili brojeve.Nije prošlo ni dva dana, a ona mi šalje poruke, da li sam slobodan. Nisam hteo odmah da joj odgovaram, da ne ispadnem paćenik. Ali sam prihvatio oberučke. Nakon prvog susreta počeli smo intezivno da se družimo svaki dan. Uvek sam bio superiorniji, galantan. Ono je to osetila, i odmah kreće sa prvom pozajmicom. Tražila mi je 300 evra, da ne završi na ulici kao pas. Rekla mi je da joj je jako neprijatno i da mi vraća za nekoliko dana. Mi smo nastavili sa druženjem, izlasci, plaža.. Kad ono, opet mi traži pozajmicu. Dani prolaze, a ona se ne javlja. Javlja se četvrti dan i šaljemi poruku "Izvini molim te sve ću ti objasniti, jel si u Budvi" . Dolazi ona do Budve, prisno me grli, a ja sam bio iskreno zatečen. Ne mogu reći da mi nije imponovalo. Tad mi je rekla da ima porodične probleme, ali nije želela da detaljnije priča, jer je to njena intima. Sa druge strane u medijima je bez problema pričala o pogibiji pokojnog brata. Što je jako morbidno. Valjda tako završe cure bez zvanja - priča bivši momak za Hype televiziju.

Podsetimo, roditelji Anđele Đuričić (24) zgroženi su ćerkinim ponašanjem u "Zadruzi 6" i zbog sramote se sele iz Herceg Novog. Oni su rešili da prodaju porodičnu kuću u naselju Đenovići, i to za 390.000 evra, saznaju domaći mediji.

