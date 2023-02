ANĐELA DIVLJALA ZBOG HONORARA, IZAĆI ĆE IZ ZADRUGE BEZ PARA! Đuričićka doživela nervni slom! Ovo planira da URADI!

Zadrugarka Anđela Đuričić doživela je nervni slom kada je saznala da će opet biti kažnjena od strane produkcije. Kako za sada stvari stoji, ona će dočekati kraj "Zadruge" bez dečka Zvezdana Slavnića, koji ju je ostavio jer ne želi da bude s njom dok mu je bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić u rijalitiju, ali i sa nula dinara na svom računu.

Đuričićeva je dok je besnela zapretila da će pobeći s imanja u Šimanovcima, ali da je ovoga puta niko neće sprečiti, što je ranije bio slučaj kada je već pokušavala da napusti rijaliti. Ona smatra da nijednu kaznu nije zaslužila.

- Pre tri jutra sam izašla, izaći ću opet, mene ne može niko da spreči. Sad se ne vraćam, sad je kraj. Da dođe jul i da ja nemam svoje honorare zbog nekog trećeg, a ništa nisam uradila, mogu da se zakunem - urlala je Anđela i nastavila:

- Neću da plaćam kazne za nešto što nisam uradila. Izlazim, ne zanima me. Neću da dozvolim nepravdu, a ja sam od onih koji najviše poštuju ovu kuću - odlučno je rekla ona i poručila čelnicima i obezbeđenju:

- Ne morate da me pratite, kad ne budete tu ja ću izaći, kad me ne puštate na fin način. To je to - rekla je Anđela.

