LJUBAVNI ŽIVOT ZVEZDANA SLAVNIĆA NE PRESTAJE DA ŠOKIRA Prevario ženu sa 22 godine mlađom pa izgubio OBE, svi detalji afere

Ana Ćurčić, Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić, aktuelni učesnici šeste sezone "Zadruge", poslednjih nedelja su glavna tema u medijima zbog ljubavnog trougla u kojem su se našli i to pred budnim okom kamera.

Naime, Ana i Zvezdan poznaju se još od detinjstva, a vezu su otpočeli pre četrnaest godina.

- Mi smo se upoznali u prvom razredu srednje škole, kad je došao u odeljenje, seo je pored mene, bila sam slatka. Onda mi je napisao na ruci Zvezdan, ja sam to izbrisala, bilo mi je slatko. Kad smo krenuli da se muvamo, onda smo bili na večeri i on mi je ponovo na ruci napisao Zvezdan, tad smo imali 30 godina - ispričala je Ana jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

Zvezdan Slavnić, tada poznat kao sin kao sin Zorana Moke Slavnića, 1998. godine počinio je ubistvo Olivera Jovanovića, a prema pisanju "Glasa Javnosti" iz 2001. godine Vrhovni sud Srbije je dvadesetčetvorogodišnjeg Zvezdana Slavnića osudio na devet i po godina zatvora i upućen je na izdržavanje kazne u zatvor u Valjevu.

Ubrzo nakon izlaska iz zatvora, Slavnić je otpočeo zajednički život sa Anom, koja je iza sebe imala brak i dvoje dece.

O detaljima njihovog odnosa, kao i zajedničkom životu pre ulaska u rijaliti danas se dosta spekuliše, a sve je kulmiriralo kada je Slavnić u programu uživo, tokom jedne emisije, javno ostavio Ćurčićevu i ušao u vezu sa 12 godina mlađom zadrugarkom, Anđelom Đuričić.

Ana je nakon javne prevare odlučila da uđe u Belu kuću i obračuna se sa svojim bivšim partnerom i njegovom ljubavnicom.

Zvezdan je okončao aferu sa mladom Đuričićevom, ali priča o njihovoj ljubavi, pomirenju, sukobima i Anđelinom moralu ne prestaju.

