AKO OVO ČUJE ANA BIĆE HAOS! Anđela uverena u ljubav sa Zvezdanom, otkrila na koji način FLERTUJE s njom pred Ćurčićkom

Anđela Đuričić, koja se ne oseća najbolje otkako je u Šimanovce ušla Ana Ćurčić, nevenčana supruga njenog dečka Zvezdana Slavnića, otvorila je dušu i priznala da još gaji nadu u njenu ljubav prema bivšem zatvoreniku.

- Jutros sam bila kod frizera, pa sam se probudila raspoložena i drago mi je zbog toga. Mi žene volimo kad smo sređene - rekla je ona.

- Šta se desilo sinoć? Rekla si da ćeš kod mene biti iskrena - dodao je Marko.

- Imam češće promene raspoloženja, nikako da donesem konačnu odluku ni sama ne znam šta hoću i šta osećam. Proboduim se shvatim šta smo sve uradili, a nismo zajedno. Bude mi teško da to prihvatim. Ana je u kući, on je čas dobro, jutros pravi haos. Sve što se dešava u blizini utiče na mene. Moja osećanja se nisu promenila, gledam, volela bih da sam tu, a čvrsto sam odlučila. Koliko mi je žao što nije pored mene, ne znam ni da li je dobro što nije pored mene. Meni nekad dođe da mu priđem i nabijem na nos nešto što mi se ne dopada, jer vidim koliko problema ima i samo se povučem da ne bih bilo dodatnih problema - govorila je Anđela.

foto: Printscreen

Je l' imate komunikaciju? - pitao je Marko.

- Nemamo. Ja sam rekla da ne želim komunikaciju, rekla sam kad imam komunikaciju da mi je želja mnogo veća od toga nego da pričamo. Nikad nećemo biti drugovi, mnogo više smo od toga. Juče kad sam bila loše, prišao mi je, nisam htela da mi odgovaram. Kad me je dotakao, rekla sam mu: "Gubi se, sklanjaj mi se s očiju". Rekao je da mi nije neprijatelj, promulao nešto i otišao. Ja sam to odbila jer znam da je meni tako lakše, a znam da će tako biti bolje za sve nas. Ana mi je sad rekla da svaki dan prilazi da je pita kako sam i to. Ja sam rekla da više ne odgovara na pitanja vezano za mene, ne želim. Postupak će zauvek da ostane, ali završamo komunikaciju. Rekao je da joj je 10 puta ponovo da je on moj prijatelj, dobacivao je kako sam se obukla i rekla sam joj da mi ne prenosi te stvari. Rekla sam da stopiramo, nema flerta u prolazu, znam ko je on meni. On dopušta da mene nazivaju avanturom, a pravili smo dete, sinovi, ćerke, psi. Ja nisam za flert u prolazu. Rekao je da gleda na mene kao na devojku za ozbiljnu vezu, a ja biram da nemam ništa osim ozbiljnog - govorila je Anđela.

foto: Printscreen

Da li misliš da tako nešto može da se obnovi? Da li vaša ljubav može da se vrati? - pitao je Marko Đedović.

- Ovde ne, znam da mu je Ana prijoritet. Ne dopada mi se njegovo ponašanje. Ana je rekla njemu da je došla da ga spasi, ja sam rekla da je došla da spasi mene. Ja ovo Zvezdanovo ponašanje nikad nisam videla, to da sam htela muvala bih se sa neki poput Filipa. Ako je ovo što on želi u životu, ja to ne želim. Nisam neko ko flertuje sa svima i mazi se sa svima - odgovorila je Anđela.

- Filip je izneo da si letos bila sa nekim starijim, prijatelj kojeg znaju Janjuš i Filipa - dodao je voditelj.

- To ne znam. Janjuš je rekao prijatelj iz Tivta, nikad nismo direktno pričali na tu temu. Filip mi je rekao za ta kola, on nije zauzet dečko, tako da sam ga demantovala. On je provukao da sam zauzetim sa muškarcem bila, sad je zauzet i ovaj, pa bi mi se sve pripisalo. Pavle je gospodin ozbiljan i ne bih da ga mešam sa ovim. Ja ću da popričam sa Janjušem na tu temu, fokus mi je pao na Filipa. Što se Janjuša tiče, zaboravila sam i sad ću da pođem posle ovoga da pitam, možda stvarno znam nekoga. Zbog ovoga će rekla kazala da mi pripišu sve - pričala je Đuričićeva.

- Je l' si se muvala sa Filipom letos? - pitao je Marko.

- Nikad. Ja sam samo rekla da sam htela smuvala bih se sa njim, nikad me nije muvao, nego baš me je kao mlađu sestru tretirao. To je uvek bilo u društvu u kojem se nalazimo da me niko ne dira, kao kraljicu me gledao i držao u društvu. Kad sam mu rekla da se svašta piše po novinama, ja sam njega zvala besna i luda, on kaže: "Anđela, smiri se", opominjao je da se takve stvari ne pišu. Nikad me nije muvao. On jeste bacio par puta foru: "Kad bih imao devojku poput tebe", ali ništa nije pokazao, osim prijateljskih namera - dodala je Anđela.

foto: Pritnscreen

- Kako gledaš nominacije? - upitao je Marko.

- Simptično mi je što su svi zaboravili da smo planirali ozbiljne stvari, a Zvezdan je hteo da me veri i pravu svadbu. Svi mne zovu prolaznom avantruom, da nije bila Anđela bila bi neka druga, gleda se da je samo kod mene imao prođu. On se jedino oko mene trudio da me osvoji. On je mesec i po dana dolazio kod mene, ostavljao čokoladice i pričao mi bajke. Mi smo komuncirali pogledom, a druge su pokušavale baš njemu da se približe. Ja nisam pokušavala, nego je on dolazio kod mene.

- Da li si se pokajala zbog svog odnosa sa Zvezdanom? - upitao je Marko Đedović.

- Za to pokajanje ne mogu da kažem, znaću kad se završi "Zadruga" -

- Je l' ulažeš nade u izlazak i vaš razgovor? - dodao je Marko.

- Da, ja ulažem nade jedino u to, u bilo kakav odnos u kući ne, a u to nešto jako ulažem nade i baš verujem u to. Ne dozvoljavam sebi da verujem da sve što mi je pričao nije istina - rekla je Anđela.

- Da li misliš da vaš odnos zavisi samo od Aninog prisustva? Da li je ovo uradio da bi Anu namirio i obmanuo da tebe ne voli? - pitao je voditelj.

- Da, zavisi, da nije došla, ostali bismo zajedno. Mi bismo ostalu u vezi, ali on previše nju voli kao osobou i ličnost, kao ženu je ne voli. Ja znam šta je meni Zvezdan pričao, to je navika. Možda on ju sutra oženi, a nisu se do sad. Mogu da kažem da mislim da je ne voli, a njemu je mnogo bitno da ako je gledala to ne radi sa mnom. Nju neće da zaboli Maja i Aleksandra, sa njima ima normalnu komunikaciju, nju bolim ja. Mislim da je ovo zbog Aninog ulaska, a da li će on nastaviti svoje ponašanje i demantovati mene da nije bio iskren. Ja sam pre sedam dana rekla da bih njemu rodila dete, stojim i dalje pri tome, sad je vreme za stop. Ne mogu da kažem da se kajem ili ne, jer treba vreme da se pokaže da li je bio iskren ili me samo mazao da me osvoji.

- Ana da izađe iz rijalitija da li biste bili zajedno? - pitao je Marko.

- Apsolutno, ne bi nam mnogo trebalo. On bi mene odveo htela ja ili ne - rekla je Anđela.

- Da li se on leči od emocija sa tobom drugim ženama? - pitao je Marko.

- Mislim da uživa kad flertuje, on jako voli da flertuje, samo kad je u vezi zna da to ne može. On sad ima pravo da flertuje iako me boli svako mogući pogled i flert. Ja ne mogu da razumem da Ana kaže da joj ne smeta, mene čak boli i priča sa Anom iako to neću da priznam u kući. Slobodan je može to da radi - govorila je Anđela.

- Ukućani su rekli da se tvoje ponašanje promenilo od dolaska Marije Kulić i da glumiš žrtvu? - pitao je Marko Đedović.

- Kako god da se ponašam imaju kritike. Kad dođem dignutog nosa onda sam Helga, drčna, a kad dođem - rekla je Anđela.

foto: printscreen youtube

- Da li veruješ Mariji Kulić u iskrenost prema tebi? - pitao je Marko.

- Naravno da ne, nisam pala s Marsa. Ona samo drugačije gleda siituaciju, a ne znam razlog jer ni meni nije jasno. Mislim da je njen fokus na Ani, ona ne veruje Ani i sumnja da njene namere nisu iskrene. Ja ni za koga nisam opasnost, to je činjenica, a Ana jeste. Mislim da su to stvari koje ćemo da vidimo vremenom. To što ja pričam sa Marijom, mislim da je Ana opasnost za njih, a Anđela ne može da bude - dodala je ona.