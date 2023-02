PRODUKCIJA PUSTILA LJUBAVNI KLIP ZVEZDANA I ANĐELE! Đuričićka nikad srećnija, a Slavnić jednom rečenicom matirao bivšu

Zadrugarima je pušten ljubavni klip Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, što Ani Ćurčić nikako nije prijalo.

Naime, njih dvoje nisu skidali osmehe sa lica dok su gledali period pre ulaska u vezu, a zatim i momente nakon ulaska u emotivni odnos.

Iako je Zvezdanova bivša supruga, Ana, bila dobro upoznata sa dešavanjima, nije joj uopšte bilo svejedno da to ponovo preživljava.

foto: Printscreen Zadruga

Ana Ćurčić je tokom celog klipa menjala izraze lica. Čas je bila nasmejana, čas na ivici suza, ali sigurno je da su je scene itekako pogodile.

- Setila sam se početka i toga ne znam šta da kažem. Sve je to bilo, to muvanje pre veze, razgovori, šetnje - rekla je Anđela, a potom je Zvezdan prokomentarisao ljubavni klip i time stavio do znanja da mu nije stalo do Aninih suza.

foto: Printscreen Zadruga

- Lepo je - rekao je Zvezdan.

- Nemam komentar, prošla sam ovo - rekla je Ana.

- Uvek sam veseo - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen Zadruga

- Prelepo, zahvalila bih se svim ljudima. To su ti najčešći i najlepši trenuci u našoj vezi - rekla je Anđela.

Detaljnije u nastavku teksta.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju