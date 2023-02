MAJKA ZVEZDANA SLAVNIĆA HOSPITALIZOVANA! Pretila da će nauditi sebi, ovo su PRAVE INFORMACIJE o njenom trenutnom stanju!

Odnos Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić je glavna tema u medijima otkako je Ana kročila na velelepno imanje u Šimanovcima. Ćurčićeva je napravila pravu pometnju kada se pojavila na vratima Bele kuće.

Prvu noć kada je ušla u rijaliti je imala stav žene koja je odlučna u tome da ne želi da da drugu šansu muškarcu koji ju je prevario, ali kako vreme prolazi sve više se šuška da će do pomirenja ipak doći.

Milena Kačavenda, Anina kuma, za domaće medije govorila je o detaljima njihovog odnosa u spoljnom svetu pre ulaska u rijaliti. Milena je izjavila da je Zvezdan fizički mltretirao Anu i da je čak jednom prilikom i ona bila prisutna kada ju je udario. Nas je zanimalo da li se Ana požalili Moki Slavniću i Zvezdanovoj majci Slavici da trpi nasilje.

- Zvezdanova majka zna sve to, ali ona se nikada ništa nije pitala. To je jedna divna žena i jedna gospođa. Međutim, ona nije imala tu snagu. Ona je trpela psihičko nasilje od Moke, a za fizičko ne znam. On je i sada u medijima izjavljivao da mu je žao što ranije nije uzeo sina, jer je znao da mu je supruga nesposobna da ga gaji. Ja to ne bih tako rekla. Žena je imala jedan dramatičan lom u životu, bila je ostavljena od strane muža kog je pratila u stopu kroz tu njegovu karijeru. Nije ona bila ni glupa, ni smotana, ni nesposobna, ali je tako nalagala situacija. Moka je bio vrhunski sportista i suština priče je bila da ona njega prati u tome i da bude majka i domaćica. Žena je tu ulogu prihvatila, ali se niko nije nadao da će sin jedinac otići ovim stopama. Iz jednog ušuškanog doma, on je postao to što jeste i žena se jako loše psihički nosila sa tim - rekla je Milena.

Anina kuma, stala je na put svim spekulacijama o Slavnićevoj majci, otkrila da ne živi u domu, ali da jeste hospitalozovana zbog lošeg psihičkog stanja.

- Samo da napomenem kada je Slavica, Zvezdanova majka u pitanju, nije ona niti hendikepirana, niti je invalid, niti je smeštena u dom jer nije u stanju da brine o sebi. Žena je pokretna i vitalna, ali njeno psihičko stanje nije bilo dobro. Psihičko stanje se dramatično pogoršalo onog trenutka kada je Zvezdan počeo da pravi šou program u rijalitiju. U par navrata je čak i izjavljivala da bi presudila sama sebi jer ona Anu zaista voli kao svoje dete i za nju je baš vezana. Ana se uplašila u datom trenutku. Ona je smeštena u ustanovu malo pre Aninog ulaska. Ana se jako bojala, bila je i ona jako nestabilna i baš smo razgovarale, ona mi je rekla: "Milena, bar u ovom trenutku da bude na sigurnom i da bude pod nadzorom jer pije ozbiljnu terapiju antidepresiva". Zbog toga je tamo smeštena. Ana je pred sam ulazak zamolila produkciju da se njen dom plaća iz njegovog budžeta - otkrila je Anina kuma.

