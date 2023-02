PRVO OGLAŠAVANJE ACE BULIĆA: Spreman da UĐE u Zadrugu, poručio Ani: "Ljubavi, imaš MOJU PODRŠKU!" Evo šta kaže o Zvezdanu

Kuma zadrugarke Ane Ćurčić i njen bivši emotivni partner Aca Bulić uključili se u lajv na društvenoj mreži Instagram i otkrili da žele da pomognu Ani.

Milena se već danima pojavljuje u medijima i komentariše ljubavni trougao čiji su akteri Ana, njen bivši nevenčani suprug Zvezdan Slavnić i njegova nova devojka Anđela Đuričić. Ćurčićeva već danima prolazi kroz pravu dramu, a nedavno je Zvezdan napravio haos u Beloj kući kada je pomenut Aca Bulić, Anin bivši dečko.

Milena je odlučila da dođe do njega kući, predstavi ga javnosti i obavesti Aninu podršku da su njih dvoje spremni da pomognu.

foto: Printscreen, Printscreen/HypeTV, ATAImages

- Znate ko je Aca Bulić. On i Ana su nekada bili emotivni partneri i moram da napomenem da je Aca pravi muškarac. Došla sam kod njega iznenada i on me je bez sve šale odmah pitao: "Milena, šta je plan, kako da pomognemo Ani. I dalje ne znamo kako će se ovo odvijati, ali ćemo joj pomoći - rekla je Kačavenda, a zatim se obratio Aca:

- Našli smo se da joj pomognemo, bez obzira na cenu. Bio sam sa njom pre 35 godina, ali bez obzira, ona je divna osoba i moja prva ljubav. Ana nije tip koji može da se snađe u rijalitiju. Uradićemo sve da se ona osvesti i sama spozna neke stvari. Ne poznajem je u onakvom stanju. Ne želim da pravim žrtvu od nje, svesna je ona, ne želi da pređe granice, ali želim da je probudim iz te neke zablude. Svojim ponašanjem samo čini loše sebi i svojoj deci.

Milena mu je pročitala jedno od pitanja koje su postavili pratioci, koje glasi "Šta misliš o Zvezdanu?".

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Zadruga

- Ne bih ulazio u to, svako bira svog partnera. Znaju oni zašto su bili zajedno. Čak i da Ana želi da ostane sa Zvezdanom ja bih je podržao. Ali sam taj odnos između njih... Ako stvari ne idu, onda to treba preseći - rekao je Bulić kratko.

Kačavenda je bila oduševljena time što bi Aca bio spreman da uđe u rijaliti zbog Ane.

- Ovo nije dogovoreno, ovo je vanredno uključivanje. Pitala sam ga šta bi rekao ako nas pozovu da uđemo, on je čovek bez razmišljanja rekao da bi ušao! Ali mi nemamo nikakav poziv, nikakvu potvrdu. Za sad možemo da pošaljemo poklone da se Ana motiviše.

foto: Instagram/ana_76___, Dragan Kadić, screenshot

- Rekao bih "Ljubavi, glavu gore, samo pozitivno. Imaš moju podršku kao nikada do sad". Svaka žena zaslužuje podršku u tako teškim situacijama.

Jedno od pitanja je glasilo "Zašto Zvezdan ne dozvoljava da Ana priča o tebi", a Bulić je zagonetno odgovorio:

- Ne bih to da komentarišem.

Aca je otkrio da joj je za 8. mart kupio skupoceni sat, a da li uskoro možemo da očekujemo njegov ulazak ostaje nam da vidimo u danima pred nama.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ