"BRINEM SE ZA SINA, ON OVO NE ZNA" Ana Ćurčić jecala i gušila se u suzama, otkrila nove detalje STRAVIČNOG zlostavljanja (VIDEO)

Ana Ćurčić, nakon potresne ispovesti ne prestaje da iznosi detalje iz njenog i Slavnićevog braka. Ana je sada ispričala Zorici Marković kako njen sin ne zna za zlostavljanje i kako se brine na koji način će to uticati na njega.

- Četiri godine zatvora su mi produžile sve jer u te četiri godine, znaš šta je to... Učinilo je da zaboravim neke stvari, da ponovo stvorim nadu i ljubav i sve mi se opet rodilo - govorila je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Verovala si da će koledž da promeni čoveka - rekla je Zorica.

- Jednom ću da ti pokažem pisma i pokajanja. On kad je izašao sedam meseci je bio mir, nije bilo nasilja, ali i dalje je on psiho, nije bilo kocke, nema odakle. Dogovor je bio bude li me opsovao i ružnu reč rekao, mogao je da kaže: "Idi u peršun", a daleko bilo nasilje i kocka. Pričao je da će da mi nadoknadi stan, da će svojoj majci da nadoknadi stan. Ja sam bila protiv, taj posao me nije zanimao, nisam htela da čujem. Htela sam da mu pomognem da sredi kredit i da otvori nešto, za sve je imao da nije to to. On sebe nikad nije video da za 1000-2000 evra mesečno radi, a to je sigurnost danas. Objasnila sam šta znače njegova. Njegova mama je isto podstanar, on je mene nabeđivao da sam ja kriva jer je on stan izgubio. On je prokockao stan, a to je poslednja stvar koju je žena imala u životu. Došli smo do toga da uđe ovde i da obezbedi sve... Mojoj mami je to što ja nemam stan i mojoj sestri, mislim meni da ne pričam, ali mami je to mislim da samo razmišlja o meni i deci i krovu nad glavom. Neću ni da pričam o kreditu koji je moja mama podigla za njega, a i dan danas plaća. Kad je dobio pare misliš da je rekao da dam mami da plati kredit, ne nego je prokockao. Moja mama to plaća od svoje penzije. Njegova majka je u domu, dobila je demenciju, balži oblik - nastavila je Ćurčićeva.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Kakav je bio dok se niste upoznali? Da li si imala neke informacije? - pitala je Zorica.

- Klinac, dobar dete, imao je svoju devojku jednu. Uvek je on bio na svoju ruku kao klinac, ali ovo ni blizu. Imao je sve, on jeste kad su se Moka i mama razveli... Ona je keva kojoj je sin jedinac i sve je puštala, velika greška. Moka je tu ostavio, njegova majka je rekla sam ti ko joj je otac, nije se on venčao sa njom, a da je ona bez bilo čega. Ona je gospođa jedna, drugar, svi je voleli. Sad sam se setila scena da je prodao i slike, ona je imala jako vredna slike. Sećam se tog dana, a ona je nemoćna pred njim bila - odgovorila je Ana.

- Pričala sam kad je bilo prvo nasilje i koja je najupečatljivija scena, rekla sam za batine i s*ks, a sad se opet brinem za moju decu. Moja ćerka to zna, ali sin ne zna. Ostaviće mu neke posledice. Ja sam rekla da sam lagala majku, sestru i prijatelje zbog njega, bilo me je sramota da kažem da nemam ništa i decu sam lagala. Rekla sam Marku ono što sam i tebi rekla, da imam mnogo potisnutnih stvari. Mislila sam da je to to i da ja tako moram da živim - govorila je Ana.

- Ja kapiram - dodala je Zorica.

- Onda se desila Švajcarska i tu me je Bog pogledao. Dva dela koja je radio je sve prokockao, a trebali smo da kupimo stan... Marko je jako lepo pričao sa mnom, video je da ne mogu da pričam,. Pokušala sam da m objasnim, ali mislim da nisam dobro objasnila upravljanje sa mnom - nastavila je Ćurčićeva.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Ana je jecala na sav glas dok ju je Zorica sve vreme tešila.

- Ja gledam da sam ja kriva za svoj život i što moja ćerka tako razmišlja. Jadna moja mama, ona je znala, ali jadna moja mama. Jadna žena... Rekla sam da je prvo krenulo sa ograničenjima i da ne smem ovo i ono - nastavila je Ana.

