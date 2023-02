"IŠLA SAM U TUMANE ZBOG ZVEZDANA" Ana Ćurčić otkrila šta se desilo nakon njene posete manastiru (VIDEO)

Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića otkrila je da je čak posetila i manastir zbog Zvezdana, dok je on bio u Zadruzi.

- Ja sam otišla u Tumane, dok je on bio u Zadruzi. Otkako sam otišla u Tumane, sve je krenulo sa Anđelom - rekla je Ana.

- Neverovatno - rekao je Ivan.

Podsetimo, Ćurčićeva je više puta iznosila detalje psihičke i fizičke torture koju je trpela od Zvezdana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Četiri godine zatvora su mi produžile sve jer u te četiri godine, znaš šta je to... Učinilo je da zaboravim neke stvari, da ponovo stvorim nadu i ljubav i sve mi se opet rodilo - govorila je Ana i dodala:

- Jednom ću da ti pokažem pisma i pokajanja. On kad je izašao sedam meseci je bio mir, nije bilo nasilja, ali i dalje je on psiho, nije bilo kocke, nema odakle. Dogovor je bio bude li me opsovao i ružnu reč rekao, mogao je da kaže: "Idi u peršun", a daleko bilo nasilje i kocka.

Kurir.rs/S.B.

