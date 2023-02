Ime Ace Bulića se često spominje u kontekstu poznanstva Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, koji su učesnici jednog rijaliti programa.

Bulić je spominjao da mu je Ćurčić bila bivša partnerka u periodu adolesencije, a ona je tada donela bebu na svet, za koju Bulić smatra da nije rođena mrtva, već da je živa.

Aca Bulić je gostovao u "Crnoj hronici" na Kurir televiziji kada je rekao da mu instikt i istraživanja nalažu da je dete živo:

01:00 ISTRAŽIVANJA SU ME DOVELA DO DVA LICA, DETE MI JE ŽIVO! Aca Bulić potom pomenuo odnos Ane i Zvezdana: Čuo sam vapaj za pomoć!

- Tužna je to tema, desilo se odavno. Moj instikt mi govori da je dete živo, a moja istraživanja mi nalažu da je dete ukradeno. To mislimo ona i ja. Moja istraživanja su došla do dva lica, odnosno oca i sina koji su vodili dotičnu Instituciju. Oni sada žive u inostranstvu, povezani su sa bivšim ministrom policije. Da sam nastavio dalje, znam šta bih uradio, i to je upravo bila kočnica da ne idem u tom pravcu. Čim se tako desilo, mora da postoji razlog tome. Nisam hteo da idem dalje.

Na poziv prijateljice, Bulić je reagovao na ponašanje Zvezdana Slavnića prema nevenčanoj supruzi odnosno Ani Ćurčić, pa je otkrio kako je njemu to izgledalo i zbog čega se umešao.

- Čuo sam vapaj za pomoć, inače ne bih nikad reagovao, pogotovo ne na format takvih emisija. Ana je meni draga osoba, dao sam joj podršku kada sam video da je odlučila da uđe u rijaliti. Kada sam video one nemile scene normalno da mi se nisu svidele, nisam znao da im je takva veza i normalno da bih uradio sve da joj pomognem, kao i svakoj drugoj ženi - rekao je Bulić.

Iako je prošlo 30 godina od veze između Ace i Ane oni se i dalje druže, pa je otkrio da li se druži i sa Zvezdanom.

- Ne, nikad se nisam ni družio sa njim. Poznajem ga, ali nikad nismo bili u bliskim odnosima.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Podsetimo, Ana je nedavno i pričala na temu preminulog deteta gde je istakla da Aca i dalje sumnja da je dete živo.

- On duboko veruje da je ona živa. Meni je rečeno da je rođena sa srčanim manama, svašta je tu meni pričano. Zato sam ja na decu jako slaba. Da li živa, možda mi ovo bude prilika da saznam. Samo su došli i rekli da je umrla. Sa njim sam u odnosima, da kad ga okrenem u pet ujutru, on bi mi uvek pomogao. On ima dvoje dece, ja dvoje dece, on ima i dvoje unučadi, ali to nam je ostalo - rekla je Ćurčićeva nedavno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs