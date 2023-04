CRNA GORA SE STIDI ANĐELE! Isplivali novi detalji, evo kako je Anđelina porodica reagovala na BRUKU koju im je priredila!

Javna prevara koju je Zvezdan Slavnić počinio kada je Anu Ćurčić prevario sa dve decenije mlađom Anđelom Đuričić, glavna je tema javnosti.

Bambi nedavno je napustio rijaliti, a sada je prokomentarisao aktuelnu trojku.

- Što se tiče Anđele, ona nije svesna šta je uradila porodici. To je za porodicu strašno. Kada sam bio unutra samo sam gledao da moji ne dođu u tu situaciju. Šta je ona sad uradila, to je dno dna, nje se Crna Gora stidi - rekao je Bora, pa se dotakao Ane.

- Meni je nje žao. Ne podržavam te prevare, posebno te javne prevare. Ne podržavam iznošenje tih stvari. Ona kaže Zvezdan je kockar, pa i ona je kockarka. Kad vidim da se žena kocka, to mi je dno dna. Ona nije pre svega došla zbog love, nego jer ona voli beskrajno Zvezdana - dodao je Bora, pa se osvrnuo veze Zvezdana i Anđele.

- Kada izađu napolje, neće je videti, dajem im mesec dana. On kada nije za crnim stolom, on je prat najveći - kaže on.

