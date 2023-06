JANJUŠ SE IZ ZADRUGE VRATIO NJOJ! Ne ispušta je iz zagrljaja, ta se ljubav ne može zaboraviti: Ona je MOJ ŽIVOT JEDAN JEDINI!

Bivši zadrugar Marko Janjušević Janjuš u superfinalnoj noći šeste sezone rijalitija u zavšrio je na osmom mestu.

On je tokom celog svog boravka pričao da bi voleo da se pomiri sa bivšom ženom Enom, koju je varao više puta, a jednom i pred kamerama rijalitija sa Majom Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, sada je rešio da sa Enom obnovi romansu, a nakon izlaska iz bele kuće otišao je u provod sa prijateljima i sa suprugom.

Janjuš je na svom Instagram profilu podelio fotografiju sa bivšom ženom kako je grli, a uz to je napisao i emotivnu poruku:

- Moj život jedan jedini - napisao je bivši košarkaš uz tri emotikona crvenog srca.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, on je na superfinalu otrkio da se kaje zbog javen preljube.

foto: Printscreen/Instagram

- Prvo što sam uradio je zvao sam bivšu ženu. Idem kod ćerke na ekskurziju da je iznenadim. Ostalo me ništa ne zanima. Ena je žena mog života i obradovala se kad sam je pozvao. Prvo što mi je rekla: "Imaš ćerku na koju treba da misliš". Ja sam bio jedno veliko g**** i švaler. Kada vidiš šta sve imaš u životu, opametiš se. Stiglo me je sve to što sam loše radio. Bitno je da ne prave gluposti - rekao je po izlasku iz rijalitija za medije.

Kurir.rs/ Blic

