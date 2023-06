"MATORA SE ŽENI, ZBOG NJE SAM MORAO DA ODLOŽIM SVADBU!" Ivan Marinković rešio da Ivani kaže DA! Evo kad je VENČANJE!

Ivan Marinković rešio je da se oženi. On planira da organizuje venčanje s devojkom Jelenom Ilić u septembru. Hteo je on i ranije da priredi slavlje, ali je, kako je otkrio, zbog Jovane Tomić Matore ipak to prolongirao za jesen.

Naime, njemu su fanovi "Zadruge" postavljali pitanja, a jedno od njih bilo je i kada će svadba.

- Svadba vrlo brzo! Matora se ženi, vidim da su svi sada u svadbama, moram da odložim, da ne bude da je fora (smeh). Biće svadba tamo u septembru, planiram!

Da li si u kontaktu sa sinom Željkom i planiraš li viđanje sa njim?

- Jesam, baš smo se sad čuli. Legao je da spava, ali probaće malo da me gleda večeras. Sledeće nedelje se viđamo.

Da li si uspeo da stupiš u kontakt sa ćerkom Lenom?

- Jesam i sa njom, sve je okej.

Kako komentarišeš to što mali Željko ostaje dva sata u igraonici bez nadzora? Očevidac sam.

- Ne znam za tu informaciju, juče su me zvali Miljana i Bebica iz igraonice, njih troje zajedno... Nisam to video stvarno.

Koliko puta si sina video otkada si izašao ili vreme samo provodiš po restoranima?

- Samo po restoranima probovodim vreme (smeh). Nisam ga stvarno video otkad sam izašao, ali prošlo je samo nedelju dana. On je tamo u Nišu, ja se polako privikavam na svoje obaveze, ali u svakodnevnom smo kontaktu.

Jesi li počeo da plaćaš alimentaciju za malog Željka?

- Bože me sačuvaj! Nisam.

Da li se kaješ zbog nečega u "Zadruzi"?

- Ne kajem se ni zbog čega. Ovo je prvi rijaliti gde se stvarno ne kajem. Preponosan sam i na sebe i na svoje postupke, zalaganje, kompletan utisak mi je fenomenalan.

