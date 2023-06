NAKON VESTI DA JE IZBAČENA IZ KUĆE, ALEKS PROGOVORILA O ODNOSU SA CAREVOM PORODICOM: Pogodi me rasprava sa dragim ljudima...

Juče se u medijima pojavila vest da je majka Filipa Cara isterala Aleksandru Nikolić iz kuće jer je videla njene slike iz Bujanovca dok je radila kao animir-dama. Dodatno je sinoć podgrejalo sumnju da između Cara i Aleksandre nije sve u najboljem redu to što se sa njom nije pojavio u emisiji.

foto: Printscreen

Aleksandra je izjavila je među njima sve u redu, ali da se Filip nije pojavio u emisiji iz opravdanih razloga.

- Super je ljubav, a Filip nije mogao da dođe, dogodio se smrtni slučaj u porodici Car i nije baš bilo okej da dođe. Izjavljujemo mu saučešće i nadam se da će se izboriti cela porodica sa tim - rekla je Aleksandra.

Nešto kasnije tokom emisije "Narod pita", u kojoj je između ostalog gostovao i Lepi Mića, primetio je neraspoloženje na Aleksandrinom licu.

- Ceo dan je haos i to utiče na mene. Mene su malopre pitali: "Zašto te je Filipova majka izbacila iz kuće?", a to nije istina. Mene pogodi rasprava sa meni dragim ljudima, to može da me pogodi, a neka nagađanja i gluposti ne mogu - priznala je Aleks.

foto: Printscreen

Filip je podsetimo, malo pred početak emisije na mrežama naveo da ima opravdane razloge zbog kojih nije došao u studio, dok su na mrežama u toku noći odmah krenule priče da su Aleks i on raskinuli vezu.

- Izvinjavam se svim ljudima koji su hteli da me vide i čuju u emisiji "Narod pita" večeras, nažalost, biću odsutan iz opravdanih razloga. Za par dana se družimo - napisao je Filip na Instagram storiju.

Kurir.rs/Blic

