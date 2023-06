BIVŠA ZADRUGARKA U KRITIČNOM STANJU! Saopštene nove vesti, njeni najbliži tvrde da se lekari se NE ODVAJAJU OD NJE

Bivša zadrugarka Šarmen Soraja Leoni Altman, po rečima njenih najbližih koji su se oglasili na njenom privatnom Instagram profilu, hospitalizovana je i u kritičnom je stanju.

Sada se pojavilo obaveštenje o njenom kritičnom stanju.

foto: printsreen youtube

- Šarmen je u veoma kritičnom stanju, od juče uveče je zadržana u bolnici. Mnogi pišu i brinu o njenom zdravlju pa da vas delom uputim, lekari su uz nju 24/7 i rade sve što je moguće za brži oporavak - pisalo je u saopštenju.

Šarmen se nedavno oglasila za domaće medije i otkrila kako joj je pozlilo, ali i je tada istakla da čeka rezultate, kako bi saznala o čemu je tačno reč.

foto: Petar Aleksić

- Pozlilo mi je od juče od 6 uveče sam povraćala do jutros do 11. Tek su me malopre pustili kući, testovi se još rade, ali misle da je čir od stresa ili možda potencijalna trudnoća (smeh). Ne znam, ali večeras dobijam sve analize, samo znam da sam jedva preživela noć - rekla je Šarmen.

