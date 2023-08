KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Dalila Dragojević dala otkaz, više nije voditeljka, a ovo je GLAVNI RAZLOG: Javno se obratila svima

Vlasnik Hype TV Saša Mirković objavio je da će u novoj sezoni zatražiti od voditelja i TV lica da prestanu sa korišćenjem Tik Toka i da na taj način zarađuju novac.

Kako je poznato da bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević velike sume novca zarađuje upravo preko snimanje lajvova na ovoj društvenoj mreži, ona je odmah dala otkaz.

- Obaveštavam ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole da od danas nisam zaposlena na Hype-tv. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezana za Tik Tok kao što se već piše. Druge stvari su u pitanju. Ali ako ćemo se voditi story-ima onda neka bude da je zbog TT. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas - napisala je ona.

Inače, bivša učesica "Zadruge", Dalila Dragojević od Tik Toka i lajvova koje snima na nedeljnom nivou zaradi čak 15.000 evra,o čemu je Kurir pisao nedavno.

