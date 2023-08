"HOĆE LI BITI ŽRTVA KADA GA I ONA ŠUTNE" Car izneo ŠOK detalje o devojci Dejana Dragojevića, ovo će ga boleti više nego Dalila

Bivši zadrugari Filip Car i Dejan Dragojević nastavljaju sa javnim prozivkama i provokacijama, a u sve su upleli i svoje izabranice.

- Nisam ga hteo da ga uvredim nijednom, kao ni njegovu devojku koja mi je lajkovala fotografije, pisala poruke i raspitivala se za mene. Hoće li biti žrtva kada ga i ona šutne? Više se bavi bivšima i njihovim momcima nego njom. Pa kad opet dobije pedalu hoće li biti jadan? Zapitaj se šta si govorio za rođenu majku i za rođenog brata i oca. Dobro znaš da kad bi tvoje bivše o tebi pričale ko si zapravo, ali neće. Meni nemoj da glumi duhovog i vernog čoveka jer znam ko si - napisao je Filip Car između ostalog.

foto: Printscreen

Inače, Dragojević posebno reaguje na pomen njegove devojke, pa je odmah odgovorio Caru putem svog Instagram profila, gde je objavio snimak, ali i fotografiju golog Filipa iz Zadruge, kog je uporedio sa malim buldogom:

- Haha, ja sam poznat po tome, ne znam kako ljudi to ne kapiraju. Rekao sam "Bude li se o Jovani iznelo nešto, ja ću to, to i to", poenta je bila da to neko drugi uradi, ja ništa nisam izneo, ja sam rekao samo ono što su drugi iznosili. Ja sam bio sa najvećim ološima, a Jovana je najdivnije stvorenje, koje volim najviše na svetu i dolazi iz najdivnije porodice - govorio je Dejan.

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme