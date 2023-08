HITNO OBRAĆANJE FILIPA CARA Više nije hteo da ćuti, priznao nakon toliko vremena PRAVU ISTINU, progovorio o Dalili, Dejanu i NJIMA

Filip Car je snimio jedan video klip koji je završio na određenoj Instagram stranici. Na snimku on odgovara Dejanu na nove prozivke koje je Dragojević uputio momku iz Crikvenice i njegovoj verenici Aleksandri Nikolić.

Ipak, mnogi su bili iznenađeni jer Car, kako kažu, sam pokrenuo ovaj "rat".

Svađa Dejana i Car foto: Nenad Kostić

Car je činjenicu da je prvi prozvao Dejana izgleda ili zaboravio ili namerno prećutao, te u klipu tvrdi kako više ne može da ćuti na napade bivšeg momka svoje sadašnje verenice.

- Ja ćutim i ćutim do iznemoglosti. Ej, stani malo, stani malo. To su ozbiljne budalaštine i boleštine. Da li si se sad vratio porodici? Da li imaš devojku? Da li je Aleksandra tvoja bivša devojka? Da li sam ja u tvom životu iks/ipsilon osoba? Zašto ne uživaš sa svojom devojkom? Zašto ne ideš na Jutjub da snimaš svoje budalaštine? Sve mu smeta. Bio je ovde (tiktoku prim. aut.), smetao sam ja, bio je na Jutjubu, smetala mu Aleksandra. Smeta mu ovo, smeta mu ono. Šta hoćeš? Šta hoćeš, čoveče? Imaš admine, imaš sve stranice. Evo ti si dobar, ti si pobožan, ti si duhovan, ti si porodičan, a mi smo svi go**o. I ti kao sečeš? Pokrij se ušima - vikao je Car.

A onda je upelo u čitavu priču Dejanovu bivšu ženu Dalilu Dragojević. Iako je nije imenovao, nju lako možemo da prepoznamo u sledećim redovima:

- Koji Dejo, seče? To je bila plači**čka. Plakala tamo u Zadruzi. Nije znao dve da prozbori. Nije znao da priča pet godine kod one tamo. Išao je kao kuče uz nju. Znao je samo da ponižava i zlo da radi. Vređao je i svoju porodicu. Moramo to da razgriničimo da li si ti sin i bart ili si pričao da želiš brata da nađeš u kanalu - kaže Car

Reklo bi se da su Cara duboko uznemirile Dejanove reči, jer je tokom snimanja bio vidno nervozan.

Kurir

