NOVI UDARAC ZA CARA, DEJAN GA PATOSIRAO POSLEDNJOM FOTKOM! Uporedio ga sa OVOM ŽIVOTINJOM, a onda IZNEO SVE u javnost! (FOTO)

Dejan Dragojević i Filip Car prekinuli su svoje prijateljstvo, te se opet žestoko prozivaju. Car je prvi započeo sa prozivkama Dejana u emsiiji kod Anđele Đuričić. Potom je Dejan izneo niz optužbi na račun Aleksandre Nikolić, sa kojom je i sam bio u vezi, Car je uzvratio, pa otkrio da ga je Jovana muvala i pokušavala da dođe do njega.

Dragojević posebno reaguje na pomen njegove devojke, pa je odmah odgovorio Caru putem svog Instagram profila, gde je objavio snimak, ali i fotografiju golog Filipa iz Zadruge, kog je uporedio sa malim buldogom:

Dejan Cara uporedio sa psom foto: Printscreen/instagram/dejandragojevic

- Haha, ja sam poznat po tome, ne znam kako ljudi to ne kapiraju. Rekao sam "Bude li se o Jovani iznelo nešto, ja ću to, to i to", poenta je bila da to neko drugi uradi, ja ništa nisam izneo, ja sam rekao samo ono što su drugi iznosili. Ja sam bio sa najvećim ološima, a Jovana je najdivnije stvorenje, koje volim najviše na svetu i dolazi iz najdivnije porodice - govorio je Dejan.

Dejan je naglasio da je dobio upravo ono što je želeo od Filipa, a sada se čeka i Carev odgovor na ovaj snimak Dragojevića, kao i javno ismevanje.

