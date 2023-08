ĐINA OTVORILA PORODIČNI ALBUM I RASPAMETILA! Sedi u krilu svog oca, osmeh razvukla, a sličnost je NEVEROVATNA! Fotka iz detinjstva

Đina Džinović svakodnevno ostavlja svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram bez reči.

Naime, kako važi za jednu od lepših devojaka na domaćoj sceni, ona mnoge ostavlja bez daha svojim izgledom.

Međutim, danas je Đina iznenadila svoje pratioce, pa je na svom storiju okačila slilku iz detinjstava sa svojim ocem pevačem Harisom Džinović, na kojoj mu sedi u krilu, a po osmehu se vidi koliko liče.

foto: Printscreen Instagram

Inače, Haris Džinović je svojevremeno otkrio da li prati ćerku na društvenim mrežama i kako gleda na njenu popularnost.

- Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam „Zadrugu“, „Parove“, ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista - priznao je Džinović svojevremeno.

Kurir.rs

Bonus video:

00:12 Đina Džinović ne izlazi iz teretane