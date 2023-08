"IĆI ĆU BEZ GAĆA, NE TREBAJU MI!" Sandra Afrika šokirala novinare: Sada nosim moderne sa TRI KONCA, to mi je DEO POSLA

Sandra Afrika je vrela kao Afrika, te su sa njom takvi i razgovori. Dok je odmarala u Budvi između brojnih nastupa, rekla nam je kako voli da provodi slobodno vreme.

- Družim se sa vama ili je neko slikanje u pitanju, ili neki intervju, odvojim taj dan i za to. Nekako pola dana posvetim vama, pola moram i sebi, da imam i svojih pet minuta i to je to - istakla je pevačica.

foto: Instagram/sandraafrika

Sandru paparaci stalno slikaju na njenoj jahti tokom letnjih dana. Ali ove sezone im je to teži zadatak.

- Pa skinuli smo ime zato što je to haos. Gde god odemo na koju god plažu, ono piše Sandra Afrika. Stavljali smo Afri i Afrika, ali ne vredi. Dođemo do bova i skuplja se previše ljudi. Voze skutere namerno tu okolo i dobacuju Afrika, Akrika - rekla je pevačica.

Nedavno se pisalo o tome da je zgodna šapčanka završila na infuziji.

- To je deo mog posla i jesam bila tri dana na infuziji, Ali dobro, tosam morala zbog grla, još uvek malo krčim, ali dobro je.

A pisalo se i o njenom donjem vešu. Mnogi su se pitali da li nosi gaćice ili končić.

- Pa gaće, to su sad ove moderne gaće, sa tri konca. Šta će mi? Pa da sam pametna, treba da idem i bez gaće. Ne treba ni te gaće da nosim. Pa ne znam, sad ću da razmislim pa ću videti - šokirala je pevačica.

Kurir.rs