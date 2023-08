"ERA OJDANIĆ JE LATENTNI GEJ, NOSI HELANKE" Poznata pevačica ŠOKIRALA IZJAVOM, pevač joj odmah ODBRUSIO!

Nakon što je pevačica Vesna Vukelić Vendi u poslednjem intervjuu istakla da je njen kolega Era Ojdanić "latentni gej", folker joj je odgovorio u svom maniru.

- To Vendi, moja prijateljica izjavila? Ja to ne mogu da poverujem! Da li je ona normalna? Pa, ona mi je drugarica, nemoguće. Upravo me ona na svim javnim skupovima brani od lepih žena i cura, a sad vidim da je okrenula vis. Zabrinut sam za nju. Ne znam da li joj nije dobro o čemu se radi? - šokirano je poručio Era.

Era optužen da je gej foto: Kurir televizija

- Moram da je vodim kod doktora malo da je pogledaju. Ne daj Bože da nije zglajsnula od trube!

Podsetimo, Vesna je nedavno izjavila:

- Nešto se šuška da je Era latentni gej. Pritom je počeo s godinama da nosi neke helanke, lastiš, naginje mi, iako i nije postao, da je na putu da postane. Vidim da nije gadljiv na novac i voli da bude pionir u svemu i svačemu. Ne bih se iznenadila da se oproba u muškoj varijanti. Kaže da su mu žene dosadile!

Vendi misli da je Era gej foto: Kurir Televizija

