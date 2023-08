EKSKLUZIVNO! ZAVIRITE U RAJ OD 1,5 MILIONA € U CG KOJI MERKAJU TEO I JELISAVETA: Za kupovinu LUKS stana postavili samo 1 uslov

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić uživaju za sve pare u jednom od najluksuznijih rizortova u Crnoj Gori, a sad planiraju i da kupe jedan apartman u okviru ovog kompleksa. To će ih koštati ni manje ni više nego čak milion i po evra, saznaje Kurir.

Košarkaš i glumica u Crnoj Gori se nalaze već nekoliko dana. Prema rečima jednog od zaposlenih u luksuznom rizortu u kojem su odseli, oni su toliko oduševljeni tim kompleksom da su na korak od odluke da baš tu kupe nekretninu.

- Jelisaveta i Teodosić su oduševljeni rizortom. Sve im se sviđa, od usluge do lokacije. Ovde su već nekoliko dana. Ne odvajaju se jedno od drugog. Vrlo su fini i normalni ljudi, imaju vrhunski tretman ovde, što su i platili, da se razumemo. Odseli su u apartmanu čija je cena oko 2.000 evra za noć. On je malo zavučen i imaju potpunu privatnost. Ujutru su po kafićima, malo šetaju, a onda ih vozač odvozi do samog ulaza na bazen i plažu. Dan-dva pošto su došli ovde, raspitivali su se o kupovini jednog apartmana u okviru kompleksa - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Interesovala ih je kvadratura, cena, pogled. Posebno im je bilo bitno da imaju izlaz na more direktno iz smeštaja, što nudi nekoliko jedinica u ovom kompleksu. Takvi spadaju među najskuplje. Taj koji im se posebno svideo ima 170 kvadrata i košta oko milion i po evra. Rekli su da će da razmisle i da će ponovo doći. Koliko znam, još razmišljaju, ali videlo se da su baš odlučni da ovde kupe nekretninu.

Nedugo potom naš paparaco uslikao je glumicu i košarkaša Crvene zvezde na plaži ovog kompleksa, gde su ležali na ležaljkama za koje su morali da izdvoje čak 100 evra.

Teo je najpre nešto objašnjavao svojoj ženi, dok je ona prvo sedela pored njega i pomno ga slušala, pa je kasnije legla i opustila se za sve pare. Pogledi drugih muškaraca na plaži bili su uprti u njenu oblu i zategnutu guzu, koja je posebno došla do izražaja i svima bola oči.

Jelisaveta, koja je u top-formi i izgleda nikad bolje, ovog puta se odlučila za narandžasti dvodelni tanga kupaći kostim, kojim je raspalila maštu muških kupača s debljim džepom. U redu ispred njih na ležaljkama bili su i biznismen Bogoljub Karić, kao i lidera SNP Nenad Popović, inače bivši ministar u više mandata, ali s njima nisu imali komunikaciju.

Poznata kao neko ko ne žali novac za skupe aksesoare, glumica je na plažu krenula s tašnom od pruća "loeve" od čak 800 evra. Ipak, ovog puta nije bila raspoložena za kupanje pa je samo ležala, a onda je posle nekih sat vremena s mužem napustila plažu, kada su se slučajno sreli i srdačno porazgovarali s Novakom Đokovićem i njegovom suprugom Jelenom, koji takođe borave u ovom kompleksu.

