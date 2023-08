ANA ĆURČIĆ TVRDI DA JU JE KARIĆ ZLOUPOTREBIO Objavio SNIMAK, a ona kaže da je MONTIRANO, ugrozio joj PRIVATNOST, hitno se OGLASILA

Bivša zadrugarka Ana Ćurčić uključila se vanredno na Instagram lajv, te je tom prilikom progovorila o potezu Osmana Karića, koji je objavio snimak razgovora sa njom.

Ana ističe da je Osman dosta toga iskontrolisao, te da je isekao vrlo ključne trenutke, a potom i otkrila kako je uopšte došlo do komunikacije sa Karićima.

Ana je istakla da se sa Karićima upoznala preko Osmanove supruge, Kristine Tine Karić, te da nije ni sumnjala da će se njene reči zloupotrebiti.

foto: Printscreen/Instagram

- Takođe ću vam reći da sam se sa gospodinom, odnosno suprugom čula, sticajem okolnosti, jer je moja prijateljica iz detinjstva Osmanova drugarica, tako sam i došla do Tine. Ona je tada rekla sve najlepše o meni. Nisam mislila da će to neko zloupotrebiti, vidim da je snimak isečen, ne čuje se šta Osman priča, ja se ne bavim time da snimam tuđe razgovore. On je pretio snimkom, kada sam ja podržala Natašu Šaviju, svako ko ulazi u Zadrugu, treba da se informiše - pričala je Ana.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Pink

