"JA SAM ONAJ KOJI UBIJA IZ PIŠTOLJA!" Golubović osuo paljbu po Zvezdanu, pa ga pozvao na OBRAČUN, a sa ovim planira da ga UNIŠTI

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović komentarisao je Zvezdana Slavnića, ali i Mikija Đuričića i o njima izneo ne baš najlepše mišljenje, ali i po koju uvredu.

- Zvezdan je mene pre Zadruge, kao i Ćertić zvao da se upoznamo i da će biti tamo - počeo je Kristijan.

Golubović je zatim opleo po Mikiju i Slavniću, o kojima baš nije imao nijednu lepu reč.

- Ja kad sam čuo da je on u izolaciji sa Mikijem iz Kupinova, meni je sve bilo jasno kakvog je to mentalnog sklopa čovek. Prvo, muškarac s muškarcem da spava u istom krevetu meni to nije normalno. Pogotovo sa Mikijem, koji smrdi, koji je aljkav, koji puši. On nije uredan čovek, čovek je sa sela bez obzira što je emancipovan, Miki je jako neuredan i aljkav čovek. Ja sa njim ne bih mogao da živim.

Kristijan je otkrio i šta misli o Slavniću koji ga je, kako kaže, izdao u Zadruzi i pozvao ga javno da se obračunaju.

- Kad me pitate ko je Zvezdan Slavnić, ja kažem: "Čovek koji je 13 godina ženu koja je bila s njim, gađao pečenjem na dan slave. To je onaj koji uzme tuđi peškir, obriše m*da i baci u orman. To je onaj koji se meni šlihtao kad sam bio u Zadruzi, a kad me pljuvao Filip Car on je kao pi*ka ćutao i mumlao u bradu - nastavio je on.

Bivši zadrugar mu je zatim poručio gde ga može pronaći i ako mu nešto smeta, dođe i obračunaju se.

- Ako mu nešto nije jasno, Beograd, Zvezdara ili sada Vračar, dođe i kaže: "Kristijane ja sam onaj čuveni Zvezdan Slavnić što ubija ljude iz pištolja, evo sam s pištoljem, evo sam prazan. Zašti ti kažeš to i to za mene?". Ja ću da mu pokažem snimak gde Filip Car pljuje mene, a on ćuti kao pi*ka, gde ga proziva Ćertić, a on ćuti kao pi*ka. Gde drugima preti motkom...

