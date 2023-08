MILENA KAČAVENDA SPREMNA ZA ELITU! Ratovala sa Mokom i Zvezdanom, sad promenila PLOČU, evo šta kaže za kumu Anu

Rijaliti program "Elita" zvanično počinje 3. septembra, a svaki učesnik rijalitija, pre nego što uđe na velelepno imanje u Šimanovcima, prolazi strogu zdravstvenu proveru.

Među njima se našla i bivša kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, koja je progovorila o Zvezdanu Slavniću, Ani Ćurčić i svom učešću u "Zadruzi 7".

- Zvezdan zna da sve što sam radila je isključivo bila borba protiv nasilja. Moja istinska želja je bila da ga Ana ostavi i da nastavi svoj život dalje, ali Bože moj- rekla je Milena.

- Ništa se nije promenilo. Ja sam tu isključivo bila kao borac protiv nasilja, kao zaštitnik svoje drugarice koje nasilje jeste trpele. Šmizla je mene pozvala kako bi mi odala neke stvari koje je Ana govorila o meni, i te stvari moram da priznam jer su istinite. Ja protiv Zvezdana nikad ništa nisam imala, bila sam tu kada je ulazio u rijaliti. Ne podržavam ga ni u čemu, samo podržavam to što je gospodin, što nije ušao u rat nakon Zadruge. Ja sam ga pljuvala kao zlostavljača. On podršku moju nema, Moki sam se izvinila. On je otišao predaleko sa izjavama, morala sam da reagujem. I on se meni izvinio za najstrašnije uvrede koje je izneo - rekla je Milena, a onda progovorila o navodima da ulazi preko Anine grbače.

- Ja se nikoga ne plašim, ja sam sve samo nisam kontradiktorna, stojim iza svega što kažem. Ana je prva osoba koja je rekla da ulazim preko njene grbače. Ja ne mislim tako, mislim da su mene svi zavoleli jer sam iskrena, britka na jeziku. Tužbe Ane Ćurčić se ne bojim kao što se ne bojim ničega u životu. Ja ne ulazim na ime Ane Ćurčić, oj osnovni ulazak nije da raskinem Anu Ćurčić. Za mene je ovo sve izazov - rekla je ona.

