FRIZER, STARLETA, ARHITEKTA, PRAVNIK, POLITIČAR! Oni su novi učesnici Elite i evo šta očekuju od rijalitija: Svi žele ISTO!

Nova sezona "Zadruge", koja će se zvati "Elita" samo što nije počela, a neki od učesnika danas pristižu na sistematske preglede.

Neki od njih su Samir Ramović, David Romanov Čuburac, Ramiz Gusinac, Manuel Marušić, Marijana Špirić, Teodora Radojičić, Lady D, Vivien Kurtovic, Sara Šljivar i Nemanja Gacić.

- Ja sam po zanimanju arhitekta. Neću reći da li sam zauzet ili ne, ali ulazi jedna devojka sa kojom ću praviti spektakl. Svađaću se oko Zvezdana, oko toga da li je nasilnik, on je moj drug od malena, zajedno smo odrasli - otkrio je David Romanov Čuburac.

- Po zanimanju sam frizer i dolazim iz Novog Pazara. Prošle godine sam bio učesnik "Survajvera", pa sam hteo da probam i ovo i izgleda mi kao gori "survajver" nego onaj pravi. Ulazim zauzet, oženjen sam već 33 godine. Supruga i deca me podržavaju, ali široj porodici nije baš drago - rekao je Ramiz Gusinac.

- Bavim se muzikom, pevam, publika me je videla u "X faktoru", ali i na mnogim festivalima. Radio sam sa Kikijem Lesendrićem, postali smo jako dobri prijatelji, on mi je rekao: "A đe ćeš ti tamo?" Moji prijatelji uglavnom misle da ja nisam za rijaliti i pribojavaju se da neću moći to, ali ja verujem u sebe - rekao je, između ostalog Samir Ramović.

- Iz Zagreba sam, iz Hrvatske. Da se zaljubim u rijalitiju, teško, ali neke igrice su moguće. Aleksandra Nikolić je otprilike moj tip devojke, volim plavuše. Maja Marinković, recimo, ne, zbog njene prošlosti - istakao je Manuel Marušić.

- Dolazim iz jednog mesta kod Zrenjanina i već dve godine radim na benzinskoj pumpi, tako da je došlo vreme za promene. Nije me sramota poštenog posla, u situaciji sam da moram da radim. Moji roditelji žive skromnim i normalnim životom, imam i dve sestre. Moj tip dečka je Mensur, ako gledamo fizički izgled. On je impulsivan i znamo kakav je kad se iznervira, a takva sam i ja. Što se tiče intimnih odnosa pred kamerama, mislim da ne bih to smela sebi da dozvolim, koliko god da je normalno. Moja namera je da budem komentator, a i mislim da imam šta da kažem, tako da mi nije potrebna veza da bih opstala u rijalitiju, ali videćemo - rekla nam je Marijana Špirić.

- O meni se svašta pričalo i pisalo, ali sebe ne bih tako okarakterisala. Već sam bila pre u jednom rijalitiju, tu me je javnost upoznala. Osim toga, ispratili su se i neki događaji iz mog života, poslednji, meni ne tako drag, jeste tih tri godine zatvora. Ne kajem se zbog svojih postupaka, čak i kada bih mogla da vratim vreme ponovila bih mnoge stvari. Nema potrebe da me se zadrugarke plaše, ali neću dati na sebe - rekla je Teodora Radojičić i dodala:

- Više se ne čujem sa Tamarom Đurić, bile smo dobre, ali ona sada ima dete. Jednostavno, ona je otišla na jednu stranu, a ja na drugu, ali nismo se svađale.

- Ulazim u "Zadrugu" preko jedne bivše učesnice koju sam kontaktirala. Tiktokerka sam, ali sa Dalilom nisam u dobrim odnosima. Zaljubljive sam prirode, ali mislim da mi se to neće desiti u rijalitiju. Na sebi sam radila samo usta, ali planiram da deo novca iz "Zadruge" odvojim na operaciju nosa i stomaka. Ja sam neko ko je imao 125 kilograma, a sada imam 65 - kazala je Lady D.

- Spreman sam na sve. Ja volim da isterujem pravdu. Ne opravdavam Zvezdanovo ponašanje tokom protekle sezone, šokirao sam se, razočarao me je. To mi je baš bilo dno dna. Što se tiče tipa devojaka, volim manekenke, do 50 kilograma. Vidite kako sam ja građen, mora da bude jednako dobro. Poznajem Bebicu, živimo blizu, njega ih našamarao da sam bio tamo. Znam i dosta ljudi koji se druže sa Matorom. Sa Janjuševom ženom sam odrastao, baš smo dobri drugari - otkrio je Nemanja Gacić.

- Završavam Pravni fakultet u Novom Sadu, a inače pevam i nastupam. Ulazim neupućena, mislim da je tako najbolje - rekla je Viven.

Podsetimo, narednu sezonu "Zadruge" ući će i Bora Santana i Milica Kemez, što je Santana potvrdio na svom Instagram profilu tako što je poneo kačket na kojem piše "Budućnost je ružičasta", uz rečenicu, "Da li ste spremni?".

U ''Elitu'' će ući i bivši političar i rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj. Požgaj je svoj ulazak u rijaliti potvrdio time što je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju na kojoj se navodi da je on budući zadrugar.

U novu sezonu rijalitija će ući i Slobodan Josipović, diplomirani ekonomista i politički analitičar. Pored toga, njegova velika strast je gluma kojom se bavi amaterski. Slobodan je pre mesec dana zvanični potpisao ugovor za učešće, piše Pink.rs.

Još jedna učesnica potvrdila je da ulazi u "Zadrugu 7", a u pitanju je Marija Malivuk.

- Danas sam drugi put u životu potpisala ugovor sa Pinkom. Gledamo se - napisala je Marijau svojoj objavi.

Među potencijalnim učesnicima "Zadruge 7" su - Ana Marija Pavlović (cimerka ubijene tiktokerke Noe Milivojev), bivši zadrugari Lazar Čolić Zola, Stefan Mihić, Anja Todorović, bivša učesnica "Parova", Snežana Jovičić, Marko Osmakčić, Marko Janjušević Janjuš, Matora i Anita, Miljana i Marija Kulić, pevačica Nada Topčagić, Zvezdan Slavnić, Dalila Dragojević, Lepi Mića, Maja Marinković i drugi, prenosi "Alo".

