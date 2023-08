"PO OPTUŽNICI SAM NARKO BOS, POSLE ZATVORA DOBRO ZARAĐUJEM" Teodora dala 9.000 € za operacije, progovorila i O VEZI SA SLAVNIĆEM!

Buduća rijaliti-učesnica i hapšena starleta Teodora Radojičić kaže da je ne pogađaju priče da se bavi najstarijim zanatom, te i da zarađuje od reklama na društvenim mrežama posle izlaska iz zatvora, gde je ležala tri godine.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je 2020. osuđena na četiri godine zatvora u Beču zbog trgovine četiri i po kilograma heroina, ali je smanjena kazna na tri, nakon čega se vratila u Srbiju. Pred ulazak u rijaliti "Zadruga 7: Elita", starleta je u ispovesti objasnila kako je provodila dane iza rešetaka, kao i u kakvom je odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, s kojim je danima povezuju.

foto: Printscreen

- Uhapšena sam u Beču pod optužbom da sam pripadnica kriminalne organizacije, kao vodeća figura. U Austriji žene dobijaju mnogo blaže kazne, ali u mom slučaju je kontra, najstrože su me osudili. Rekli su da se naša organizacija bavi uvođenjem droge na crno tržište i prodajom. Po optužnici sam narko-bos. Sad živim od Instagrama, snimam reklame i odatle imam dobru zaradu. Toliko dobro zarađujem da sam od novca mogla sebi da platim operacije lica u Turskoj i sve me je koštalo oko 9.000 evra. Isplati se vredno raditi, a svakako da to u mom slučaju nije prostitucija. Nisam prostitutka, ali zarađujem ko krimos - počinje Teodora i otkriva šta joj je najteže palo dok je bila na služenju kazne:

foto: Kurir

- Gubitak bake sam najteže podnela i s tim se i danas teško nosim. Boravak na robiji me je naučio mnogo čemu. Kad sam izašla, prvo sam prekinula kontakt s ljudima koji loše utiču na mene. Prestala sam da konzumiram alkohol, sve što može da mi pomuti um i posvetila se treningu. Mnogi misle da sam premršava, ali ja sam zadovoljna kako izgledam.

foto: Printscreen

Radojičićka kaže da će u rijalitiju da radi dva treninga dnevno jer ne može bez teretane, pa je pomenula Zvezdana Slavnića za kojeg se danima priča da joj je novi dečko.

- "Zadruga" je nešto u čemu bih volela da se oprobam. Ipak, nerado ulazim jer napolju imam jednu mušku osobu koja će mnogo da mi fali. Kad su u pitanju priče da sam sa Zvezdanom Slavnićem u vezi, to nije istina. Mi se znamo iz kraja preko zajedničkih prijatelja, poštujemo se i na tome ostaje. Znam šta je radio, kako je varao Anu pred kamerama, on za to sam mora da odgovara. Nije na meni da sudim. Treniraću bar dva puta dnevno unutra, a ako me neko iznervira, videće jednu zanimljivu stranu moje ličnosti - priča Teodora.

foto: Jelena Stuparušić

Ona kaže da nije u kontaktu s bivšim dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, s kojim je bila u vezi pre nekoliko godina u rijalitiju "Parovi":

- Nenad i ja se ne čujemo, ali nismo ni na ratnoj nozi. Ne bih da se vraćam na to i da ga komentarišem u javnosti, neka ostane na tome da smo se davno čuli i to je sve. Fokus mi je na nekim drugim stvarima i to je sve.

Kurir/ Republika

Bonus video:

01:04 Tamara Đurić u Sceniranju govorila je o bivšem partneru Nikoli Kačareviću