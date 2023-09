VANJA I ŠA IZGUBILI BEBU Reper otkrio da su problemi u braku počeli tokom njene trudnoće, a ovo je KAP koja je prelila čašu

Nenad Aleksić Ša progovori je o svom braku sa Vanjom Ignjatović i otrkio da su izgubili bebu.

- Venčao si se, tvoji prijatelji su ti uveličali slavlje i imam utisak da smo te u jednom momentu videli najsrećnijeg do sada od kad si na ekranima. Živeli ste divan porodičan život, niste se odvajali i delovalo je da si našao svoju sreću. Šta se desilo? - pitala je Ivana.

- Jeste sve bilo idilično i sjajno i stojim pri tome da sam našao srodnu dušu. Brzo smo ušli u brak, ali sam u startu znao da je osoba prava za mene jer mi je legla na prvu kao i ja njoj. Suština priče je da sam malo bio ubrzao celu priču ne što se braka tiče, naravno smo želeli i dete da imamo pored njenog Viktora. Greška je što sam došao ovde iskrneo jer pričam pred ovim ljudima - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Šta se te noći desilo? - pitala je Ivana

- Pa ja je*iga. Konačno dođeš do svega što si želeo ceo život, ja sam u jednom momentu toliko postao posesivan. Govorila mi je da popustim jer je moja 24/7, ne ide nigde, sa mnom je. Skapirao sam sebe kao pravog oca njenom sinu, nisam bančio i pijančio i strah da to ne izgubim je doveo do učestalijih rasprava. Postoji detalj koji bi pojasnio šta se nama desilo. Živeo sam svoj san i čekao ceo život da se to desi, a ja ne znam da li bih trebao da pričam sad. Trebao sam da je razumem kao ženu u tom trenutku, a bio sam sebičan i gledao da razumem svoju bol - rekao je Ša.

Vrati se na tu noć - rekla je Ivana.

- Nisam joj verovao kad kod roditelja ide, nisam imao poverenje, a trebao sam. Time sam je malo udaljavao i pritiskao sam je. Mi smo krili to da ne bi došlo do toga do čega je došlo. Prvi put nešto što sam ceo život želeo i što su mi svi idioti i indijanci govorili da nikad ne mogu da budem otac. Izgubili smo bebu, to je to. Posle dva meseca. Krili smo to da ne bi došlo do toga do čega je došlo. Jako mi je teško palo, čekao sam to ceo život. Trebao sam da dam lufta, da dam prostora. I na kraju to j**eno veče kad je sa drugaricama izašla ja napravim frku, odreagujem katastrofalno i odem kod majke da prespavam. Vratim se i vidim popakovane stvari. Ja kao ja, svašta izgovorim, svašta bukvalno. Izgovaram reči koje je*iga ono, takav sam kad prsnem. Naravno da sam moljakao svaki dan po ceo dan, volim tu ženu i stalo mi je do nje, braka, njenog deteta, njene porodice koja je predivna. Sve je toliko savršeno da bi se zauvek odvojili. Je*eš reči ja mogu da pričam šta god. Sve su karte kod nje, ljuta je i ima prava - rekao je Ša.

- Zbog čega nisi imao poverenja? - pitala je Ivana.

foto: Printscreen

- Strah, samo strah. Mi smo 24/7 zajedno bilo gde - rekao je Ša.

- Zbog čega je te večeri kad se spakovala došlo do problema? - pitala je Ivana

- Ta hlanoća. Nisam kapirao to tako, mislio sam da je moja bol veća jer ona ima dete a meni se prvi put dešava. Bol je bol. Problemi su krenuli dok je bila trudna, posesivnost i ljubomora. Ja sam podneo zahtev za razviod koji ću da povučem - rekao je Ša.

kurir.rs

Bonus video:

00:15 Oženio se Nenad Aleksić Ša