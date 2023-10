"UNOVČILA JE TRUDNOĆU, ULAZI U ELITU ZA 50.000 €": Filip Car ne može niže da udari po trudnoj Aleksandri, još je i OPTUŽIO za ovo

Filip Car optužio je bivšu verenicu Aleksandru Nikolić da ulazi u "Elitu 7" da bi unovčila trudnoću i uzela velike pare na osnovu svoje navodne tužne priče da je će dete gajiti sama, što on oštro demantuje.

Naime, iako se činilo da će se izmiriti i započeti vezu iznova, po svemu sudeći, to se neće desiti jer rat između bivših verenika ne jenjava. Sada je Car izneo nove tvrdnje, a bio je žustriji nego ikad. Kako on trvdi, doušnik iz okruženja starlete dojavio mu je njene prljave i perfidne planove, a on ih je obelodanio.

foto: Nenad Kostić, screenshot Pink tv

- Imam sreće što u njenoj celoj ekipi postoji jedna krtica koja mi je javila koji je Aleksandrin plan, pa ću vam poslati jedan od razgovora mog i njenog, koji je bio pre svih optužbi. Njen sledeći korak koji očekujem jeste ulazak u "Elitu", pa da trudna, kao Miljana Kulić, priča o trudnoći i odnosima. Više me ništa ne može iznenaditi od nje. Ući će u "Elitu" za veliku sumu, sigurno 50.000 evra, i tako će zaraditi na trudnoći, koju u početku nije htela da zadrži - odao je Filip šta Aleksandra smera, pa nastavio da priča o njoj i njenim prljavim planovima.

- Desila se jedna prelepa stvar - iz naše ljubavi je ostala trudna. Nije to baš tako kako je ona prezentovala. Zna ona kako je došlo do toga da ja opet poludim i počnem da se čujem sa svim ženama koje sam u širokom luku izbegavao. Zna ona kakve sam joj pronalazio poruke, šta se dešavalo, da je htela da abortira i ode iz mog grada, koji je uvek omalovažavala. Zna na koji je način htela da ode i abortira. Onda, kada je videla da je vremenski period prekršio normu zakonsku da se može pobaciti, da je vrlo rizičan abortus u 13. nedelji trudnoće, kada je shvatila da bi nakon drugog abortusa, jer je već jedan imala, bilo pitanje da li bi uopšte mogla da ima dete, onda su uspeli da je ubede da rodi, pa se odjedanput ostrvila na mene. To su vam njeni prljavi planovi. Hoće žena da profitira od cele situacije i trudnoće.

foto: Petar Aleksić

Odmah nakon Carevog oglašavanja Aleksandra je putem Instagram profila poslala bivšem novu poruku, na koju definitivno neće ostati imun.

- Karma je najstrpljiviji "gangster" ikada - glasio je citat na profilu Aleksandre Nikolić koji je bio upućen Caru.

Aleksandra Nikolić šokirala je, a i zabrinula mnoge kada je izjavila da ima mnogo neprijatelja koji joj žele smrt.

Naime, nakon što joj je Filip jasno stavio do znanja da je za dete uvek tu, ali da od pomirenja nema ništa, nakon javnog prepucavanja i optužbi na njegov račun, na Aleksandrinom profilu se pojavila zastrašujuća poruka, koja je zaprepastila sve njene fanove.

- Da me nađu mrtvu večeras, ne bi mogli da nađu krivca, koliko neprijatelja imam - napisala je Aleks.

kurir.rs/republika

