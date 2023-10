"PRODALA SI PRIVATNOST ZA POPULARNOST!" Tara Simov se žestoko obrušila na trudnu Aleks Nikolić: Nikad nećeš biti žrtva!

Pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga", Aleksandra Nikolić, nedavno je iznela brojne, šokantne tvrdnje o svom bivšem vereniku Filipu Caru.

Njih dvoje su se žestoko posvađali kad se Filip uključio u program uživo, što je podiglo veliku prašinu u javnosti i izazvalo burne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Povodom te situacije oglasila se i Tara Simov.

- Ali žena dozvoli muškarcu da joj napravi dete. Onda ode na televiziju trudna (prvo tromesečje važi za najrizičnije) i priča kako svi znaju da je on godinama nasilan. Pa onda znaš i ti godinama? "Tukao me je, maltretirao, ali sam mu dala da mi napravi dete znajući godinama da je takav i prema svakog ženi". Znači otišla si na televiziju da pljuješ samu sebe? Pritom, dete će ti za pet godina gledati kompilaciju klipova tebe kako priča sve najgore o njegovom ocu i pričaš kako je tata tukao mamu. Sačuvaj svoju privatnost za sebe, ne prodajte se za popularnost i gledanost (dolazak u emisiju se ne naplaćuje). I sačuvajte svoju decu stamote koje možete. Ne gazite po svom detetu, da bi ste bile žrtve. Pogotvo što to nikad nećete biti - glasila je objava Tare Simov na društvenoj mreži Instagram.

