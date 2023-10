MARIJA KULIĆ RASKRINKALA ĐEDOVIĆA! Progovorila o njegovoj vezi s Franom! Posle njene priče ništa više neće biti isto

Marija Kulić progovorila o navodnoj vezi Marka Đedovića i Frana. Bivša zadrugarka ne može više da ćuti i da gleda nepravdu prema njenoj naslednici. Marija Kulić je imala svoj prvi lajv na Tiktoku, te je progovorila o navodnoj vezi Marka Đedovića i Frana Pujasa i iznela određene detalje iz tog odnosa.

Nakon što je spominjala Anu Ćurčić, Milenu Kačavendu i Đedovića, Marija je otkrila i kakav su odnos imali Marko i Fran.

- E to sam htela da vam kaže. Ja kada sam bila kod njih, ovaj samo igra oko njega: "Jao bolestan mi je, jao infuzije prima, idem da ga prošetam", ja nemam reči. Rekoh Bože, to je ljubav, koja se nije komentarisala dok su bili zajedno. Pa kada je izašao Fran ovaj plače i kuka kako je Fran otišao da ga ne ostavi i on kao onaj prethodni momak, pa otišao da skače sa mosta. I on došao u rijaliti da priča o Mariji Kulić. Išao da skače sa mosta jer ga je ostavio momak, pa nije upao u reku, nego padne na asfalt i polomi kičmu pa otišao na operaciju. I on će nekog da šalje u ludnicu, pa za gde je on? I on šalje moje dete u ludnicu koje je pod kontrolom i koje je sasvom odlično u ovoj sezoni bez ijednog leka. Ja joj se divim. Svi oni su za tamo mnogo pre Miljane, a Miljana tamo neće ići jer joj tamo mesto nije.

