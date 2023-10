DADILJA POKRALA KULIĆE U NIŠU! Uzela Sinišinu BURMU pa je nosila kod VRAČARE! Bebica umalo izvukao deblji kraj

Miljana Kulić prizala kakava se filmska scena odigrala u Nišu, kada je njihova tadašnja dadilja pokrala zlato iz njihove porodične kuće. Da stvar bude još gora, ta dadailja je nosila njihove stvari kod vračare, a Miljaninom ocu Siniši Kuliću je posebno naškodila.

- Što se tiče Bebice, on je sa mnom oblazio sve manastire i vozio je moju majku na kontrole. Mislila sam da će Marija umreti, te sam išla kod jedne žene, kako bi mi pomogla. U Mijajlici se nalazi ta žena, isključivo pomaže ljudima. Bebica je moju majku i mene vozio svuda. Što se tiče dadilje Klare, mi smo upoznali tu ženu napolju, njen muž je bio poznanik s mojim ocem. Ona je dobro je to radila. Moj otac je primetio jedne večeri da mu nema zlatne burme s venčanja s mojom majkom, a ona je priznala da ju je ukrala. Posle toga je pričala da smo bili nasilni prema njoj, a to nije istina. Istina je da je očevu burmu nosila kod vračare - rekla je Miljana, a Bebica je priznao da su Kulići dobro upoznati sa crnom magijom.

foto: Pritnscreen

- Ne znam šta si radila kod te žene u Mijajlici. Tvoja sestra i ti ste ulazile unutra. Tvoju majku sam svuda vozikao. Neki moji prijatelji su želeli da idu da vide da li imaju neke magije, a čovek me je pitao da li imam neku plavu jaknu, prilikom čega je rekao da ako imam nešto unutar nje, da to spalim. Kad sam otvorio neki džep, unutra su bile neke mrvice zamotane. Zna se da je momak tvoje sestre završio u zatvoru, a zbog čega se to desilo?!

Nakon toga Miljana je ušla u žučnu raspravu sa Nenadom, te istakla da će biti tužen za sve laži što plasira o njoj i njenoj porodici.

- Ovo su sve patološke laži što priča Bebica. Kako je ovo laž, tako i njegova tvrdnja da sam bila intimna sa četvoricom. Napolju postoji klip gde mi je povučena posteljina s mene, a to je momenat kada smo bili kod Ivice, a to veče sam spavala sa Lazarom Čolićem Zolom - kazala je Miljana.

kurir.rs

Bonus video:

03:40 Miljana Kulić - Ja sam najlepša na svetu