ANELI I JANJUŠ IZMENILI SVE POZE! Završili u istom krevetu, igrali se MUŽA i ŽENE, Ahmićeva mu otvorila dušu

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš imaju jako tuebulentan odnos. Oni su poslednjih nekoliko dana bili u svađi, ali su uspeli da se pomire i ponovo prepuste svom emotivnom odnosu.

Nakon sinoćne emisije zajedno su se ušuškali u krevet u sobi za rehabilitaciju, gde su ležali jedno pored drugog i vodili ozbiljne razgovore. Njih dvoje su sve vreme ležaliispod jednog jorgana, a dok su razgovarali nisu mogli da obuzdaju povremene strastvene dodire.

- Kako si ovako, jesam li ti nedostajala? - pitala je Aneli.

- Naravno da jesi. Baš si mi falila, glupo bi bilo da te slažem. Ja sam uvek iskren. O čemu ti razmišljaš, da ne pominjemo decu? - dodao je Janjuš.

- To mi je stalno u glavi ali o tebi razmišljam non stop i o maloj, ali smo rekli da to ne pominjamo. Samo o tebi, ni o čemu drugom. Ja sanjam samo ljude ovde, ne sanjam porodicu ni vanjski svet. Ne znam šta je to. Razmišljam kako mi fališ, navikal sam na tebe - govorila je Ahmićeva.

kurir.rs

