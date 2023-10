"KAD GA BUDEM VIDELA IZVINIĆU MU SE" Stanija odlučila da se pomiri sa Asminom pa do detalja otkrila šta se dešavalo u međuvremenu

Stanija Dobrojević odlučila je da se vidi sa Asminom Durdžićem i da mu pruži još jednu šansu.

Uskoro ću se posle dva meseca videti sa Asminom i izviniću mu se, kaže Stanija Dobrojević!

Najpopularnija srpska starleta rešila je da se pomiri s Asminom Durdžićem, kojeg je ostavila kad je saznala da je oženjen učesnicom "Elite" Aneli Ahmić i da ima ćerku.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Još se nisam videla s Asminom, ali trebalo bi da se vidimo za nekoliko dana, i to posle dva meseca. Ne znam kako ću reagovati. Nisam imala pojma da ima ženu sve dok ona nije ušla u rijaliti. On me je i dalje lagao za neke stvari, a onda su u javnost procurile razne prepiske kao dokazi da ne govori istinu. Otad se stalno blokiramo na Instagramu, pa se odblokiramo. On se sve ovo vreme bori za mene. Svašta sam mu govorila dok sam doživljavala nervni slom, a kad ga budem videla, izviniću mu se - ispričala je Stanija u emisiji "Ekskluzivno" na televiziji Pink i otkrila šta je sve zamerila Asminu:

foto: Pritnscreen/Instagram

- Krio je da ima dete... To mi je otkrio tek kada je dobio vizu i kupio kartu za Majami. Spustila sam mu slušalicu i jedan dan nisam pričala s njim. Preispitivala sam se i odlučila da mu dam šansu. Rekao mi je da je ta žena slučajno ostala trudna pre dve godine i da on izdržava dete. Susrela sam se sa njegovom ženom u "Eliti", rekla sam joj da joj nisam napakostila i da joj ništa loše ne želim. Nisam znala ni da postoji ta žena, bilo mi je važno da joj to kažem!

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Stanija tvrdi da neće ući u "Elitu", ali veruje da će se njena drugarica Maja Marinković u rijalitiju osvetiti svima koji su joj napakostili. - Ako Maja Marinković uđe u "Elitu", biće mi desna ruka. Mislim da će me osvetiti onima koji su mi napakostili. Rekla sam joj: "Lutko, ovaj put nemoj da igraš rijaliti, nego život. Idi i pobedi." Da sam mlađa, ušla bih u rijaliti, uzela lovu i napravila haos, ali više nemam živce za to. Maja je idealna za to jer su nam prvi put isprepletene životne priče. Njoj sa Janjušem, meni sa Asminom - priča starleta, aludirajući na to što su i ona i Maja bile s oženjenim muškarcima.

Kurir.rs/ Pink.rs/ Informer

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža