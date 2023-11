STANIJIN BIVŠI NUDI MAJI MARINKOVIĆ 10.000 € DA RAZDVOJI ANELI I JANJUŠA! Starleta mu jedno ČVRSTO obećala! SVI DETALJI DOGOVORA

Starleta Maja Marinković pored dobrog honorara, dobila je mogućnost da uzme dodatne pare, što je oberučke prihvatila pre ulaska u "Elitu"

Budući da se svaki dan spekuliše o ulasku starlete Maje Marinković u "Elitu", to je sada sve izvesnije, a njenom povratku se najviše raduje Asmin Durdžić!

Bivši partner Aneli Ahmić spreman je atraktivnu Dubrovčanku pošto-poto da razdvoji od Marka Janjuševića Janjuša, pa Marinkovićki planira da plati masnu sumu da do toga dođe čim kroči na imanje.

foto: Printskrin/Instagram

Kako pišu mediji, Maja se s tim složila, pa mu je poručila da će raskid da usledi čim je Janjuš bude ugledao na vratima.

- Asmin je kontaktirao s Majom i dogovorio se s njom da će joj, ukoliko rastavi Aneli i Janjuša, uplatiti na račun ni manje ni više nego 10.000 evra. Iako je zaljubljen u Staniju Dobrojević, Asmin na sve moguće načine želi da napakosti Aneli jer ne može više da gleda njenu i Janjuševu ljubavnu romansu na nacionalnoj televiziji, te je spreman da ode korak dalje i plati da bi ona bila ostavljena u Beloj kući i patila. On je mudro odigrao i stavio pred Maju ponudu koja se ne odbija da čim uđe razbuca vezu Aneli i Janjuša, što je ona oberučke prihvatila - tvrdi izvor blizak Durdžiću, pa dalje otkriva Majinu reakciju u vezani s ponudom:

foto: Pritnscreen/Instagram, Shutterstock

- Kad je čula da se radi o 10.000 evra, Marinkovićka je na keca pristala i rekla Asminu: "To ti je završeno za 24 sata! Čekaj samo da me Janjuš vidi na vratima!" Maja je spremna da to uradi i džabe jer je njen ego u ovom slučaju veći od novca, a stalno priča da je najveća i neprežaljena Janjuševa ljubav, te da bi, kao i nekoliko puta dosad u rijalitijama, bila s njim kad je njoj volja. Ponavljala je u medijima da Janjuš nikad nije stavio tačku na emocije prema njoj, ali da mu ona nije davala povoda u prošloj sezoni. Međutim, sad se situacija promenila, pa Maja neće dozvoliti da joj neka druga devojka poljulja presto u rijalitiju, pogotovo ne voli da neka petlja oko Janjuša - priča izvor.

kurir.rs/republika

Bonus video:

00:12 Asmin dostavio dokaz o tome da ga je Aneli ucenjivala