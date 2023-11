ŽESTOK OKRŠAJ MILJANE I ZOLE! Čolić raskrinkao Kulićevu, ona zapenila: "NE ZANIMAŠ ME, SMRLANDERU!" Bukti rat u Šimanovcima

Lazar Čolić Zola ušao je u "Elitu", i samo se čekao trenutak kada će se on i njegova bivša devojka Miljana Kulić obračunati.

Bojana Pavlović započela je svoju raspodelu budžeta. Ona je prvi veliki budžet ostavila za sebe, a sledeća na redu bila je Miljana Kulić, kojoj je dala takođe najveći budžet, a nakon toga počela je rasprava bivših ljubavnika.

- Ovde me nazivaju Miljaninim pulinom , ali ja vrlo dobro znam da to nisam. Miljana, ne dopada mi se kad preterano vređaš i jer si povodljiva, što neki ljudi imaju uticaj na tebe, kako bi narušili odnos sa mnom. Rekla sam ti da se ne svađaš sa Bebicom i Zolom i da, ali je na tebi šta ćer raditi. Veliki budžet ide tebi - kazala je Bojana.

- Kakva sam bila, sad sam i dobra. Prestala sam da prva diram porodice, ali je onda došao Zolander, običan Smrlander, koji je rekao da je moja majka smrad. Ko mi bude vređao porodicu, neću mu ostati dužna. Ovde mišljenje 95% ljudi ne može da me poveredi svojim izjavama, samo molim sve da mene neko me vređa. Ovde nisam prva nikom uvredila porodicu, a meni jesu. Ja kad krenem, ne stajem. Ne želm sebe da dovedem u neprijatnu situaciju. Mnoge stvari mi ne idi u prilog, ali imam samo da kažem da ću ološe gaziti i zgaziti. Ko bude dobar prema meni, biću još bolja. Bojana, tebi se izvinjavam jer sam ti izgovorila neke stvari. Ovde pojedinci koriste tvoju najbolniju temu da te rastuže. Stavi me za potrčka s bilo kim, ali se nadam da nećeš, jer smo prijateljice - kazala je Miljana.

- Ja sam siguran da Miljana nagovara Bojanu da odemo u izolaciju. Čekao sam te da dovršiš izlaganje, da bih ovo rekao - kazao je Zola.

- Samrlanderu, šta ti sad hoćeš? Zakleo si se u majku da mi se nećeš obraćati, šta je sad problem? Lepo sam ti se obratila, rekao si šta si rekao. Nemoj da ti fokus budem ja. Pričaj, laži, maži, ostavi me na miru. Ne postojiš za mene - kazala je Miljana.

