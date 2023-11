"MINA VRBAŠKI ME JE IZDALA!" Matea Car otkrila nepoznate detalje TAJNE ROMANSE s Anitom: Obećala je da se neće UDATI!

Ljubavna drama u ''Eliti'' između Anite Stanojlović i Matore potresla je mnoge bivše zadrugare, a pre svega njihove prijatelje koji se oglašaju tim povodom.

Mišljenje o svemu imala je i Ljuba Pantović u emisiji kod Dalile Dragojević, a gost sa njom je bila i Matea Car, sa kojom je navodno Anita prevarila Matoru.

foto: Printscreen Pink Tv

- Što se tiče Matee, moram da joj kažem da niko nije ni znao da je ona ljubavnica, nema ona od čega da se pere. Niko nije ni znao da ona postoji, sama je izašla i sve otkrila što je imala sa Anitom. Ne sviđa mi se što se sad ona pere. Ako ti se Anita sviđa, treba da je juri i da se Matora skloni od nje - rekla je Ljuba Pantović, a odmah je uzvratila i Matea Car:

foto: Printscreen Pink Tv

- Moram da demantujem Ljubu. Imala sam priliku da uđem u Zadrugu. Ana Spasojević i Mina Vrbaški su znale da pišem sa Anitom. Mini sam se hvalila na porukama. Lepo mi je bilo. Ona je bila moj prijatelj na vezi, ona me izdala u emisiji, nije me ni pitala da li sme da otkrije. Nisam joj zamerila to tada, al već kad je sve eksplodiralo. Ana Spasojević je sve zakuvala i proširila sve. Došlo mi je da nestanem. Posle kad je sa Anitom krenulo, htela sam da iznajmim stan, a da se ne viđamo u Matorinom stanu. Anita mi je obećavala da se neće udati za nju. Ispala sam naivna, Anita je rekla da ima svoje neke razloge što se udaje. Izgleda da je to bio novac. Čim se udala, mene je uhvatila savest i rekla sam joj da završimo sve što je trajalo tri meseca - otkrila je Matea.

foto: Printscreen Pink Tv

- Koliko si ti Matea naivna ispala, dete te izmanipulisalo. Baš ti je Mina ispala drugarica, bravo - poentirala je Ljuba.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

04:03 Matora i Anita