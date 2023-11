PRLJAVE TAJNE SU SADA POTPUNO OTKRIVENE! Sandra Rešić odlučila da RASKRINKA Matoru i Anitu, dugo se KRILO, više nema nazad

Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović pred razvodom su nakon što je Matea Car iznela da se muvala sa Anitom na dan njihove svadbe.

- Nisam znala na dan svadbe da postoji Matea. Matea i ja smo se zapratile negde posle "Zadruge 5", ona ima puno slika sa devojkom koja opasno svira harmoniku i tu sam videla i nju. Ona mi je onda napisala da sam odlična bila u "Zadruzi" i to je bilo to. Na dan venčanja, mi smo u peškirima, šminkamo se i pravimo frizuru, Matea drži lajv. Anita u tom trenutku okreće meni telefon i kaže mi "pozdravlja te Matea" i ja joj kažem "veliki pozdrav za Mateu". Pitala sam je u svemu tomu otkud ona zna Mateu, pa mi je odgovorila da Matora i ona nju znaju sa Instagrama.

foto: Printscreen

- Kada je izneta ta informacija Aniti, ona je rekla to se nikad nije desilo. Nisam verovala da tu ima nešto dok mi Matea nije poslala prepiske. Situacija je mnogo gora, nego što je izneto u javnost. Ne mogu samo da pričam o golim fotografijama, jer Matea kaže da ih nema, jer joj Anita navodno njih slala u poruci koja nestaje. Ispričala mi je sve detalje tih prepiski, kad su bile, na šta su se odnosile.

- Glavna Anitina odbrana je to da je Matei pisala iz straha da Matea ne objavi neke prethodne poruke. A ja imam skrinšot Mateine poruke u kojoj je lepo pita "Da li ti meni pišeš iz nekog straha misleći da ću ja ne znam ni ja šta da uradim", Anita joj na to odgovara "Zaboga ne, zašto bih ti pisala iz straha". Anita laže, jer nije sigurna koliko toga je Matea skrinšotovala. U prepiskama koje sam ja videla to je otvoreno muvanje i odgovaranje na muvanje Matee. - rekla je Sandra.

foto: Kurir televizija

Blic / Alo

