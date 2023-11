"ONA JE NULA, SVE ŠTO KAŽE JE LAŽ" Oglasila se bivša svekrva Anite Stanojlović, oplela po SNAJKI nakon skandala u rijalitiju

Anita Stanojlović stavljena na stub srama zbog tajnih prepiski sa Mateom Car, zbog čega Jovana Tomić Matora hitno traži razvod.

Lidija, majka bivšeg momka Anite Stanojlović, s kojim ima sina, sada se prvi put oglasila za domaće medije.

- Od kad je u Zadruzi nemamo nikakav kontakt i njen život je njena stvar. Zabolelo me je što je Đedović rekao da je agresivno i da ujeda, to nije tačno - započela je priču Lidija.

Lidija je progovorila o odnosu svog sina Bojana i Anite Stanojlović.

- On nije sjajan ali je savršen otac. Sve što govore je laž, iskreno. Da je bilo fizičkog nasilja kao što su pričale to sigurno nije tačno. Dok su se zabavljali i prvih godinu i po ona je bila super, a šta se posle u njenoj glavi desilo ne znam, šta se desilo da neće dete ne znam, to je njena stvar. Ja sam sa Anitom prekinula kontakt jer nije dobra majka - dodala je Lidija.

