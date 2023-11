"LETOS SE MUVALA SA JOCOM STEFANOVIĆEM!" Pevačica URNISALA Anitu: Ona je podmukla devojka iz provincije, a njena majka...

O prevari Anite Stanojlović nad Jovanom Tomić Matorom danima unazad bruji region i jedna je od najaktuelnijih tema.

S tim u vezi, oglasila se i bivša zadrugarka Milica Dugalić, koja je ovom prilikom žestoko oplela po Aniti i njenoj mami Angelini, te je i otkrila da je načula da se Anita tokom leta, dok je takođe bila sa Matorom, čula sa poznatim pevačem, Jocom Stefanovićem.

- Nešto mi jave... Evo na primer, da prokomentarišemo najaktuelnije. Ja sam čula davno da je Anita neko ko juri nekoga sa lovom. S obzirom na to da je njen um plitak i da ne može da svari frajere neke, ona je našla Matoru koja je srčana i koja je pre svega dobar čovek. Empatija je kod nje vrlo izražena, a onda je to ova podmukla devojka iz provincije to iskoristila, kao što je mislila da će iskoristi ranije neke druge stvari... Evo na primer, ja sam čula da se ona letos muvala sa Jocom Stefanovićem. I da je tu bilo još svega nečega, da je imala neki zahvat u bolnici jer je doživela neke druge stvari. Ona će sama reći šta se dešava - istakla je Milica, te je dodala:

- Ne verujem da se ona u Matoru zaljubila, od odmah mi je delovalo da je Matora tipovana, prvo, da bi ostala u "Zadruzi", a onda je muvala čitavo leto i živela na njen račun. Njena mama je inicijator svega, koliko bih ja sada procenila. Ona je Aniti dala povod, razlog i ideju da dođu u Beograd, da budu blizu javnog mnjenja, ona je mlada...Za dete?! Šta ih boli uvo što ima dete - rekla je Milica.

Za sam kraj, ona je dala svoj sud i na temu mogućeg

pomirenja Anite i Matore, istićući da ne može da se zakune u Matoru, jer je njoj, kako je rekla, izražena empatija.

- Ja u Matoru ne mogu da se zakunem, zbog toga što je kod nje prenaglašena empatija. Ona je toliko dobra i sažaljiva, ko god da je zatražio pomoć od nje, taj je imao. Znamo njenu vezu sa Sanjom Stanković, Sanja je bila kraljica i ostala je za sva vremena. Da li se ona tako ponaša prema Aniti?! Pa ne, ponaša se kao starija sestra - rekla je bivša zadrugarka.

