"NIKO VIŠE NEĆE NOSITI MOJE PREZIME!" Matora ne odustaje od RAZVODA: Anita je samoživa! Brutalno izvređala njenu ŠVALERKU!

Svakoga dana sve više isplivavaju novi detalji prevare Anite Tomić, zbog čega je Jovana Tomić Matora na izmaku živaca.

Podsetimo, ona je najavila razvod, jer preko prevare koju je njena partnerka uradila sa devojkom iz Hrvatske Mateom Car, neće da pređe.

foto: Instagram, screenshot Pink tv

- Nisam dobro, ne mogu da podnesem više ni emisije, ni odgovore. Sve me izluđuje. Sve mi smeta. Ne znam šta više da vam kažem, pogodilo me je ovo što mi je rekla za mog brata. Zoran je moj rođeni brat, ja njega ne pominjem toliko, više pominjem Nikolu. Vodila sam bitke sa njim oko svadbe, a onda kada ju je upoznao promenio se. Ja sam htela život sa njom i videla sam sebe sa njom - započela je Matora u "Eliti" u okviru emisije "Pitanja novinara", pa nastavila:

-Ona i ja smo danas lepo popričale, ali boli me taj dan, to što sam budala, lajvovi. Taj napad kako se ona branila, sve što si joj ti postavio, ja sam joj postavljala, sve tražim odgovor, ali nema izlaza iz ove situacije, nema. Da je bila internet prevara, ja bih prešla preko toga, ali ovo ne mogu, nemam za šta, niti oseća, radi mi kontra. Ona meni ništa ne pomaže, jednim gestom mi ne pomaže. Ja neću više da pričam ni o njoj, ni o njenoj porodici. Ja se bolje ponašam nego što sam mislila. Njene nebuloze, njeni nelogični odgovori. Ne branim Anitu, ali i ta smećarka opsesivna bolesnica, ja ne verujem da Anita sve laže, ti ljudi su bolesni - rekla je Matora pa dodala:

foto: Printscreen/Pink

- Ne mogu ja da budem surova prema Aniti, svi mi znamo kakve sam ja imala svađe ovde, ali ja ne mogu da vređam Anitu, imam emocije. Moram da se distanciram, neću da blejim više ni sa kim, ni sa Markom, ni sa Ša, neću da budem nikome teret. Ja znam da Anita neke stvari radi namerno da izvuče moju reakciju, a ona neće da me pusti, ona je toliko samoživa, odbijanje hrane, a evo moj Marko joj priča i pokušava da je osvesti. Ona je sve to trebala da kaže meni, a da je normalna trebala je to da kaže pre ulaska. Na našoj svadbi je bio samo Pink i sve se videlo. Meni je Matea rekla da sam ja najveći blam, a ona dala poruke, ko je drugi mogao da kaže to, ja evo molim Anitu da me ostavi na miru da iskulira - dodala je Matora.

Nakon toga je rekla da niko više neće nositi njeno prezime, sem njenog deteta.

foto: Printskrin/Instagram

Pre ulaska u "Zadrugu 7 Elita", Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović su se venčale na Svetom Stefanu u Crnoj Gori. One su izgovorile su sudbonosno "da" u luksuznoj vili od tri miliona evra na Svetom Stefanu u Crnoj Gori. Sada se otkrilo da se Anita dopisivala s drugom devojkom, čak i na dan svadbe, što je posebno povredilo Matoru.

Kurir/Blic

