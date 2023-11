SVE O AFERI SVADBA! Svi detalji DRAME kroz koju prolaze RODITELJI para Tomić, a Anitin deda mislio da su POSLOVNI partneri! ŠOK!

Anita Stanojlović prevarila je Jovanu Tomić Matoru tako što se na dan njihove svadbe dopisivala sa drugom devojkom Mateom.

Nakon toga, u javnosti bura ne prestaje da se stišava, a ovo su detalji o "aferi svadba".

Matorini roditelji otkrili su koliko se loše osećaju zbog svega što se dogodilo.

- Tata jako teško sve ovo podnosi. Nije mu dobro. Bio je u Hitnoj, dobio je visok pritisak. A ja? Ja ni ne žalim. Šta smo sve radili da se ne venčava. Rekli smo: "Nemoj se venčavati", molili smo je. Do poslednjeg časa nije bilo šanse. Kad je vidim da plače, nije mi lako, ali sad kažem: "Plači" - poručula je Jovanina majka Ana.

foto: Printscreen Instagram

- Tek sad vidimo kako je Anita Matoru motala da joj kupi stan u Kruševcu. Mi o tome nismo imali pojma. Nagovarali su je da proda svoj stan koji ima u Beogradu i da kupe veći, kako bi Anita dovela majku, sina i brata... Da otvore resotran i da finansira brata da završi fakultet - drhvatim glasom govori Matorin otac Hranislav.

foto: Printscreen Instagram

- Majka joj je prangija, hteli su samo novac. Kad je Anita došla u našu kuću, Jovana nas je molila da je ispoštujemo. Kad je Anita kročila, ja sam izašao iz doma i više nisam ulazio, dok Anita nije otišla. Skovali su plan kad su videli da Matora sve finansira. Prvo nisu bili za tu vezu, pa su odjednom bili - poručuje tužni otac.

- To je zanos, to je kratko. Govorila sam da se ne venčava i da ne pravi tu grešku. Šta sve nisam radila. Njen mozak to ne može da prihvati. I sada? Šta? Neka plače, neka se raspada, neka kuka - govori majka.

Anitina mama završila na infuziji

Anitina mama Angelina tvrdi da će tužiti Matoru, Žanu i Marka Đedovića zbog spominjanja njenih sinova i unuka u rijalitiju, a onda je otkrila da se zbog čitave situacije ne oseća dobro i da je bila na infuziji.

- Stvarno nema smisla. Tužbe će da dobiju i Jovana i Žana i Đedović. Veruj mi da ne pratim, ali to što mi drugi šalju i što vidim da se u usta uzimaju moji sinovi, moje unuče, koje je normalno, a nazivaju ga da je lud i da ujeda narod po putu, debelo će neko da odgovara - rekla je Anđelina.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

- Nemam vremena sad stvarno da pričam nije mi dobro, sad sam sa infuzije. Imam goste, stvarno nemam vremena - istakla je majka Anite Stanojlović.

Anitin deca sa majčine strane šokiran ponašanjem svoje unuke.

- Šta da kažem? Matora nije nikada kod nas dolazila. Nije Anita takva osoba kakvom je predstavljaju, konkretno kada se govori da je sa Matorom zbog novca. Matora je široka, u smislu novca, ima kod nje da se pojede, popije, sve njih izvodi... - rekao je Anitin deda.

foto: Printscreen

- Ja sam se iznenadio kad sam čuo da je Matora sa Anitom. Šta da kaže i majka na sve to? Nemam pojma zašto je to sve uradila. Mislio sam da su njih dve poslovni partneri, a zapravo su u vezi. Šta je ovo ljudi dragi, nemam pojma! - zaključuje Anitin deda.

