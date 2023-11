"ŠAMARALA ME JE I NAPRAVILA PAKAO OD ŽIVOTA" Anita rekla da ju je muž ZLOSTAVLJAO, a on je tvrdio SUPROTNO: Uhvatila se droge...

Nakon informacija koje je u javnosti iznela Matea Car, tik tokerka koja se dopisivala sa Anitom Stanojlović, na dan njenog venčanja sa Jovanom Tomić Matorom, strasti se ne smiruju!

Paralelna Anitina ''veza'' sa Mateom nedavno je ''servirana na tacni'', a Jovana nije jedina prema kojoj se Anita ponela na loš način.

Stanojlovićeva je prošle godine u javnosti isticala kako ju je muž zlostavljao, a Bojan se tada za Kurir oglasio i otkrio svoju stranu priče.

- Hoću pre svega da kažem da je slagala da sam joj bio muž, ali i za brojne druge stvari - rekao je na početku Bojan:

foto: Ata images

- Upoznali smo se u kafiću, sažalio sam se na nju mesec dana posle upoznavanja. Majka ju je navodno izbacila iz kuće, a ja sam je primio kod sebe. Ona je na početku naše veze zatrudnela. Nakon dva do tri meseca smo raskinuli. Vratila se kući i od tada kreće borba za starateljstvo. U početku je branila da viđam dete, a kako joj se približavao njen ulazak u rijalitiju, tako je i popustila i dozvoljavala mi da se i ja brinem o njemu. Ja se pitam kakva je to majka, ostavi dete i ode u "Zadrugu". Dogovor je bio da ostavi novac majci pre ulaska, ali to nije uradila, tako da je sav teret pao na mene i na moju porodicu. Nju ne zanima dete, htela je da se odrekne - rekao je Bojan za Kurir.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Bojan je tada istakao da mu je Anita napravila problem i da ga je sramota zbog nje.

- Par puta sam je sreo u gradu nakon raskida, nisam joj se javljao. Ona mene apsolutno ne zanima. Lagala je i napravila je problem, kako meni tako i mojoj porodici. Pričala je da smo završili vezu jer sam je tukao, a ja nikad u životu nisam fizički nasrnuo na nju. Ona je zapravo mene fizički maltretirala, ali i u poslednje vreme psihički. Jednom mi je našla poruke sa prijateljicom i lupila mi šamar. Napravila mi je pakao od života! Svi mi se smeju na ulici zbog nje, i gledaju me kao ludaka. Misle da sam se iživljavao nad njoj, a zapravo je ona mene maltretirala. Čak me je i jednom udarila jer je našla poruke sa drugom devojkom. Ranije je bila normalna i onda je odjednom propala. Uhvatila se lošeg društva, droge, šta znam. Sa njenom majkom sam u dobrim odnosima, ali nju ne želim da vidim više ikad u životu - pričao je bivši Anitin partner.

foto: Printscreen Zadruga

Podsetimo, Anita je jednom prilikom je otkrila da je bila primorana od bivšeg da pobegne.

- Imam dete od dve godine, a s tim muškarcem sam završila pre nego što sam saznala da sam trudna. Jer bilo je nasilja, počeo je psihički i fizički da me maltretira. Završila sam to, mada i sada imam problema, pretnje i svašta nešto - požalila se Anita jednom prilikom u "Zadruzi".

