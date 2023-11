"IZBEGAVALA JE SVADBU" Oglasio se tatu majstor koji je tetovirao Matoru i Anitu na DAN VENČANJA, evo šta je Stanojlovićka radila

Ivan Vukčević, tatu majstor iz Podgorice, potvrdio je da mu je Anita Tomić na svojoj svadbi s Jovanom Tomić Matorom tražila da joj istetovira kapljicu vode, što potvrđuje priču Matee Car, hrvatske TikTokerke.

Ona je, podsećamo, pokazala svoje dopisivanje s Anitom, koja je na dan venčanja s Matorom tražila adekvatni simbol koji će istetovitati, ne bi li je zauvek podsećao na Mateu.

Kada je Anita u "Eliti" shvatila da ju je raskrinkao i Vukčević, tatu majstor kojeg su Matora i ona angažovale da tokom svadbe "šara" njih i raspoložene goste, javno ga je opsovala, izvređala i u nekoliko navrata optužila da laže i izmišlja. Vukčevića je to šokiralo, te se ponovo oglasio.

- Desingerica i Matorina kuma Tamara su me prekinule kada je Anita htela da tetovira kapljicu vode! Žalio sam je zbog Matore, ali ne mogu više da je slušam kako laže - u dahu priča Vukčević i nastavlja:

- Ona sada priča:"Da sam želela, uradila bih"... Mislim, ok, jeste, ali ona je celo vreme izbegavala svadbu! Išla je gore, non-stop je tamo bila, pa se pojavi na par minuta, ispoštuje neku pesmu i opet pobegne gore u sobu! Video sam ja sve to, nije tamo bilo previše naroda da ne mogu to da zapamtim, a sve ih poznajem! U međuvremenu je došao Desingerica, pozdravio se sa svakim, seli on i ja malo, pričali... U međuvremenu je došla Matorina kuma, pitala je da li može Dragomir da joj radi tetovažu. Ja sam rekao da može, taman sam malo i odmorio dok je on tetovirao nju. U međuvremenu je došla i Matora, htela je munju na ruci, a Anita je tad bila u sobi sve vreme, non-stop je išla u sobu, ko zna šta je radila - prisetio se tatu majstor.

- Bio sam sa Ša i njegovom ženom dok je Desingerica tetovirao Matorinu kumu. Posle nje je sela Tijana Ajfon, pa Ermina, bila je tu i Sandra Rešić, ma ludnica... A nje, Anite, u međuvremenu nigde nije bilo, par puta sam je i tražio, da je zovnem, da joj odradim, taman kad uhvatim malo slobodnog vremena, ali ne mogu da trčim za njom, ne znam gde je. Tek sam posle provalio da svako malo ide gore u sobu, ko zna šta je radila - zaključio je Vukčević.

