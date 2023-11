HITNO OGLAŠAVANJE VELIKOG ŠEFA Promena pravila Elite, učesnicima UKINUTA JEDNA STVAR i neće im biti lako! Evo kome je SVANULO

Veliki šef poslao je pismo u "Elitu" u kom je obavestio učesnike da je zbog njihovog ponašanja, ukinuto organizovanje proslava u rijalitiju.

- Elito, ne možemo da se ne osvrnemo na generalno ponašanje i vaš odnos prema slavama i rođendanima koji se organizuju u Eliti. Sveukupni utisak je da većini vas zapravo takvi događaji služe da pokupe što više hrane i odnesu je i posakrivaju po budžacima i ćoškovima, a proslava kao takva retko koga zapravo zanima. Takođe, čestike koje dobijate, a čitate ih u sebi i pod jorganima su postale potpuno besmislene za gledaoce koji samo mogu da nagađaju šta su vam vaši najbliži poručili i napisali. Pre svega, želimo da nagradimo učesnike koji su juče ostali na slavi i nije im bilo jedino bitno da pokupe hranu i legnu pod ćebe ni malo ne razmišljajući ni o onima čija je proslava a ni o gledaocima, čak ni o poštovanju pravila života u Eliti. Stoga, će sledeće nedelje odabrani biti samo sedam učesnika: Ša, Miona, Teodora, Aneli, Vivijen, Uroš i Vanja. Oni će osim života u kući Odabranih imati i sve dodatne privilegije kako bi im život bio što lepši. Ali to nije sve… S obzirom na to da veliku većinu učesnika proslave apsolutno ne zanimaju i da ih posećuju samo da bi dopunili svoje stekove sa hranom, doneli smo odluku da do daljnjeg ukinemo organizovanje istih. Ukidanje proslava podrazumeva slavlja svih vrsta kao i svega što uz to ide. Nećete više dobijati ni čestitke, ni poklone ni hranu od svojih najbližih. U narednom periodu, sve dok ne donesemo drugačiju odluku ćete imati jedino žurku utorkom uveče i to samo ukoliko budete učestvovali u ovom provodu - stoji u pismu Velikog šefa.

Podsetimo, "Elita" je počela u septembru kada se u Belu kuću uselilo 56 takmičara.

kurir.rs

